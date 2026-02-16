कल धमाका करेगी ये 7-सीटर कार, मिल सकते हैं अर्टिगा से भी अच्छे फीचर; इतनी हो सकती है कीमत

Feb 16, 2026 11:12 am IST

अगर आप कम बजट में एक फीचर-लोडेड 7-सीटर MPV ढूंढ रहे हैं, तो निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है। ये कार 17 फरवरी 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। यह अर्टिगा (Ertiga) जैसी कारों को सीधे टक्कर दे सकती है।

भारतीय कार बाजार में एक और किफायती 7-सीटर MPV की एंट्री होने जा रही है। निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) कल भारत में लॉन्च होने वाली है और इसे सीधे तौर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) जैसी लोकप्रिय MPV को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग ₹5.6 लाख से ₹8.5 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। लॉन्च के बाद इसकी डिलीवरी अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो दो विकल्पों में आएगा। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड (NA) और टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5-स्पीड मैनुअल (स्टैंडर्ड) और AMT (ऑटोमैटिक विकल्प) गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। भविष्य में कंपनी-फिटेड CNG वैरिएंट भी आ सकता है, जिससे माइलेज पसंद करने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।

प्लेटफॉर्म और डिजाइन

ग्रेवाइट (Gravite) को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर रेनो ट्राइब (Renault Triber) आधारित है। लेकिन, निसान (Nissan) ने इसके डिजाइन में अलग पहचान देने की कोशिश की है। इसके एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें सिग्नेचर C-शेप LED लाइट्स, बड़ी फ्रंट ग्रिल, रूफ रेल्स, अलॉय व्हील्स और शार्प टेललाइट्स दी गई हैं। इसका लंबा और ऊंचा डिजाइन केबिन में ज्यादा स्पेस देने के लिए तैयार किया गया है।

इंटीरियर और स्पेस

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) एक 7-सीटर लेआउट के साथ आएगी। इसमें फ्लैट फ्लोर से बेहतर लेगरूम मिलेगा। इसमें सेकेंड लाइन स्लाइड और रिक्लाइन फीचर मिलेगा। ये 3rd लाइन छोटे सफर के लिए उपयुक्त है। ये फोल्डेबल सीट्स से ज्यादा बूट स्पेस के साथ आएगा। यह परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बन सकती है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

ग्रेवाइट (Gravite) में एडवांस फीचर्स की भरमार देखने को मिल सकती है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके टॉप वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल सकता है।

सुरक्षा के मामले में भी मजबूत