₹5.65 लाख की इस 7-सीटर को खरीदकर हो जाएं टेंशन फ्री! कंपनी 10 साल दे रही वारंटी, सर्विस भी फ्री

निसान इंडिया देश की सबसे सस्ती 7-सीटर ग्रेवाइट MPV लॉन्च कर चुकी है। अपनी अफॉर्डेबल प्राइस के चलते ये सेगमेंट में कई मॉडल को टक्कर दे सकती है। कंपनी ने इस कार को कम कीमत के साथ शानदार वारंटी पैकेज के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ग्रेवाइट के साथ ओनरशिप रीश्योरेंस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस कार पर स्टैंडर्ड तौर पर 3 साल या 100,000 Km की वारंटी मिलेगी। ग्राहक इस वारंटी को 10 साल या 200,000 Km तक बढ़ा सकते हैं। ये इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा वारंटी भी है। इस कार पर कंपनी 2 या 10,000 Km तक फ्री सर्विस भी देगी। जबकि प्रीपेड मेंटेनेंस पैकेज कवरेज के साथ इसे 5 साल या 50,000 Km तक बढ़ाया जा सकता है।
बता दें कि कंपनी ने ग्रेवाइट 8 वैरिएंट में आती है। इनमें विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा, एन-कनेक्टा EZ शिफ्ट, टेक्ना, टेक्ना लॉन्च एडिशन, टेक्ना EZ शिफ्ट और टेक्ना लॉन्च एडिशन EZ शिफ्ट शामिल हैं। सभी वैरिएंट में 999 cc का पेट्रोल इंजन है जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड के साथ आता है। वहीं, EZ शिफ्ट एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इस 7-सीटर MPV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपए है।
|निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|वैरिएंट
|पेट्रोल MT
|पेट्रोल AMT
|विसिया
|5.65
|-
|एसेंटा
|6.59
|-
|एन-कनेक्टा
|7.2
|7.8
|टेक्ना
|7.91
|8.49
|लॉन्च एडिशन
|8.35
|8.93
1. निसान ग्रेवाइट विसिया
एक्स-शोरूम कीमत: 5.65 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलते हैं। दूसरी लाइन की सीटें फोल्ड, स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती हैं। कार्गो स्पेस के लिए तीसरी लाइन की सीटें हटा दी जाती हैं। केबिन में ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।
2. निसान ग्रेवाइट एसेंटा
एक्स-शोरूम कीमत: 6.59 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस वैरिएंट में वायरलेस फोन मिररिंग के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल हैं। पीछे के AC वेंट दूसरी और तीसरी लाइन में दिए हैं। इसमें भी चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।
3/4. निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा
एक्स-शोरूम कीमत: 7.20 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 7.80 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
इसमें क्रिस्टल-एज LED टेल लैंप हैं। रूफ रेल 50 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। डिफॉगर वाला रियर वाइपर काम करता है। इंटीरियर डुअल-टोन बेज और ब्लैक है। इस ट्रिम में कूल्ड ग्लवबॉक्स, सेंटर कंसोल और रिवर्स कैमरा है।
5/6. निसान ग्रेवाइट टेक्ना
एक्स-शोरूम कीमत: 7.91 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 8.49 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
इस टॉप ट्रिम में LED हेडलाइट्स और 15-इंच के डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील हैं। 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जानकारी दिखाता है। पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
7/8. निसान ग्रेवाइट टेक्ना लॉन्च एडिशन
एक्स-शोरूम कीमत: 8.35 लाख रुपए (मैनुअल ट्रांसमिशन)
एक्स-शोरूम कीमत: 8.93 लाख रुपए (EZ शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
पहले 1001 ग्राहकों के लिए यह लिमिटेड एडिशन JBL साउंड सिस्टम, डुअल-चैनल डैश कैम, एयर प्यूरीफायर और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आता है। पहली रो के लिए नेक कुशन और दूसरी रो के लिए लम्बर कुशन स्टैंडर्ड आते हैं। बॉडी ग्राफिक्स इसे अलग बनाते हैं।
