फरवरी से पहले बड़ा खुलासा! 5 गजब कलर ऑप्शन में दिखी ये स्टाइलिश कार, देखने के बाद नजर नहीं फेर पाएंगे आप

फरवरी से पहले बड़ा खुलासा! 5 गजब कलर ऑप्शन में दिखी ये स्टाइलिश कार, देखने के बाद नजर नहीं फेर पाएंगे आप

संक्षेप:

निसान कंपनी भारतीय MPV सेगमेंट में गंभीर वापसी करना चाहती है। इस क्रम में निसान ने ग्रैविटी (Nissan Gravite) का नया कलर ऑप्शन जारी कर दिया है। निसान कंपनी इसको फरवरी 2026 में ऑफिशियली अनवील करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 26, 2026 05:54 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Nissan Gravitearrow

निसान अपनी पहली MPV को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है। निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) नाम की यह नई MPV फरवरी में आधिकारिक तौर पर पेश की जाएगी, लेकिन उससे पहले कंपनी ने इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स का खुलासा कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो में ग्रैविटी (Gravite) के सभी कलर दिखाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) को रेनो ट्राइबर (Renault Triber) के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन डिजाइन के मामले में इसे अलग पहचान देने की कोशिश की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

निसान ग्रैविटी में 5 आकर्षक कलर ऑप्शन

वीडियो के मुताबिक, निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) को कुल 5 एक्सटीरियर कलर्स में पेश किया जाएगा। इसको टील (Teal) (सिग्नेचर कलर), व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे कलर में पेश किया गया है। इन कलर ऑप्शन के जरिए निसान फैमिली और प्रीमियम दोनों तरह के ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है।

डिजाइन में मिलेगा बिल्कुल नया लुक

निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) का डिजाइन इसे बाकी निसान (Nissan) कारों से अलग बनाता है। आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल LED DRLs दिए गए हैं, जो हेडलैंप क्लस्टर में इंटीग्रेटेड है। इसके फ्रंट ग्रिल पर क्रोम हॉरिजॉन्टल स्लैट लिया गया है। इसके बोनट पर बड़ा और बोल्ड ग्रैविटी (Gravite) बैजिंग मिलती है। इसको पीछे की तरफ स्प्लिट टेललैंप डिजाइन, टेलगेट को जोड़ती हुई हॉरिजॉन्टल इंसर्ट स्ट्रिप मिलती है। कुल मिलाकर MPV को एक मॉडर्न और अपराइट स्टांस दिया गया है, जो इसे ट्राइबर (Triber) से अलग पहचान देता है।

इंजन और गियरबॉक्स

निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) में वही इंजन मिलने की उम्मीद है, जो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) में दिया जाता है। इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन है। यह सेटअप शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए संतुलित माना जाता है।

भारत के लिए निसान की आगे की योजना

ग्रैविटी (Gravite) के बाद निसान (Nissan) भारतीय बाजार में और भी नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। निसान मार्केट में बहुत जल्द टेक्टॉन (Tekton- मिड-साइज SUV) ला रही है। इसके डिजाइन स्केच पहले ही सामने आ चुके हैं। इसको अगले महीने ऑफिशियली अनवील किया जाएगा। ये एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
