2 CNG सिलेंडर वाली देश की पहली 7-सीटर कार को मई में नहीं मिला एक भी ग्राहक, कीमत भी सिर्फ ₹5.65 लाख!

इसे रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसकी मई में 1,890 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि ग्रेवाइट देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV है, इसे 5.65 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि, इस महीने से इसकी कीमत में 18,400 रुपए तक का इजाफा कर दिया है।

निसान इंडिया के लिए मई सेल्स से एक बुरी खबर आई है। दरअसल. कंपनी ने 3 महीने पहले अपनी ऑल न्यू ग्रेवाइट 7-सीटर MPV लॉन्च की थी। लॉन्च के 2 महीने इस कार को ग्राहकों का बेहतर रिस्पॉन्स भी मिला। मार्च में इसकी 2,375 यूनिट और अप्रैल में 1,428 यूनिट बिकीं। हालांकि, मई में इस कार का खाता तक नहीं खुला। दरअसल, पिछले महीने कंपनी ने कुल 1,354 गाड़ियां बेचीं। इसमें से 1,334 यूनिट उसकी पॉपुलर मैग्नाइट SUV की रहीं। ग्रेवाइट की एक भी यूनिट नहीं बिकना कंपनी के लिए चिंता खड़ी कर सकता है।

बता दें कि इसे रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसकी मई में 1,890 यूनिट बिकीं। कंपनी ने हाल ही में इसकी डीलरएंड पर डुअल CNG सिलेंडर फिटिंग भी शुरू की है। ये देश की पहली डुअल CNG सिलेंडर वाली 7-सीटर कार भी है। खास बात ये है कि ग्रेवाइट देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV है, इसे 5.65 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि, इस महीने से इसकी कीमत में 18,400 रुपए तक का इजाफा कर दिया है।

निसान ग्रेवाइट वैरिएंट वाइज नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.0-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Visia Rs. 5,65,000 Rs. 5,73,400 Rs. 8,400 1.49% Acenta Rs. 6,59,000 Rs. 6,68,400 Rs. 9,400 1.43% N-Connecta Rs. 7,20,000 Rs. 7,38,400 Rs. 18,400 2.56% Tekna Rs. 7,91,000 Rs. 8,08,000 Rs. 17,000 2.15% Tekna Launch Edition Rs. 8,35,000 Rs. 8,52,500 Rs. 17,500 2.10% 1.0-लीटर नॉर्मल पेट्रोल AMT वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % N-Connecta Rs. 7,80,000 Rs. 7,95,000 Rs. 15,000 1.92% Tekna Rs. 8,49,000 Rs. 8,64,000 Rs. 15,000 1.77% Tekna Launch Edition Rs. 8,93,500 Rs. 9,08,500 Rs. 15,000 1.68%

1. निसान ग्रेवाइट विसिया (मैनुअल ट्रांसमिशन)

इस बेस वैरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलते हैं। दूसरी लाइन की सीटें फोल्ड, स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती हैं। कार्गो स्पेस के लिए तीसरी लाइन की सीटें हटा दी जाती हैं। केबिन में ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

2. निसान ग्रेवाइट एसेंटा (मैनुअल ट्रांसमिशन)

इस वैरिएंट में वायरलेस फोन मिररिंग के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल हैं। पीछे के AC वेंट दूसरी और तीसरी लाइन में दिए हैं। इसमें भी चारों पावर विंडो, 6 एयरबैग, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।

3/4. निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा (मैनुअल ट्रांसमिशन)

इसमें क्रिस्टल-एज LED टेल लैंप हैं। रूफ रेल 50 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। डिफॉगर वाला रियर वाइपर काम करता है। इंटीरियर डुअल-टोन बेज और ब्लैक है। इस ट्रिम में कूल्ड ग्लवबॉक्स, सेंटर कंसोल और रिवर्स कैमरा है।

5/6. निसान ग्रेवाइट टेक्ना (मैनुअल ट्रांसमिशन)

इस टॉप ट्रिम में LED हेडलाइट्स और 15-इंच के डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील हैं। 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जानकारी दिखाता है। पुश-बटन स्टार्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।