आप भी खरीद रहे ₹5.65 लाख की ये 7-सीटर, तो इसमें नहीं मिलेंगे ये 5 फीचर्स; 360° कैमरा भी मिसिंग
निसान ग्रेवाइट देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV के टैग लेकर लॉन्च हुई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.65 लाख रुपए है। कम कीमत के बाद भी इस कार में कई शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। कंपनी ने इसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। जहां तक फीचर्स की बात है ग्रेवाइट में काफी सारे फीचर्स हैं, फिर भी कीमत को कंट्रोल रखने के लिए इसमें कई ऐसे कम्फर्टेबल फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कई कारों में दिए जा रहे हैं। हम यहां ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जो ग्रेवाइट में मिसिंग हैं।
1. इलेक्ट्रिक सनरूफ
भारतीय हालात के हिसाब से इलेक्ट्रिक सनरूफ एक ओवररेटेड फीचर हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह काफी पॉपुलर हो गया है। टाटा पंच (5.60 लाख से 10.55 लाख रुपए) और हुंडई एक्सटर (5.74 लाख से 9.61 लाख रुपए) जैसी इसी कीमत वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV के टॉप वैरिएंट में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, जो निसान ग्रेवाइट में नहीं है।
2. एलॉय व्हील्स
एंट्री-लेवल हैचबैक के अलावा, आजकल लगभग सभी कारों में एलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है, कम से कम टॉप-स्पेक ट्रिम में तो मिलता ही है। हालांकि, ग्रेवाइट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें कुछ स्टाइलिश व्हील कवर के साथ 15-इंच के स्टील व्हील्स ही मिलते हैं।
3. सेकेंड और थर्ड रो के लिए USB चार्जिंग पोर्ट
एंट्री-लेवल कारों में भी USB चार्जिंग पोर्ट बहुत आम हैं। मॉडर्न कारों में पीछे की सीटों पर भी USB पोर्ट लगे होते हैं। हालांकि, निसान ग्रेवाइट में USB चार्जिंग पोर्ट सिर्फ फ्रंट सेंटर कंसोल में ही मिलता है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन USB चार्जिंग पोर्ट की कमी ग्रेवाइट की सुविधा में कमी लाती है।
4. 360-डिग्री कैमरा
पहले सिर्फ कुछ प्रीमियम मॉडल में एक 360-डिग्री कैमरा मिलता था, जो अब एक बहुत ही आम सुविधा और सेफ्टी फीचर बन गया है। सस्ती मास-मार्केट कारों में भी हाल ही में लॉन्च हुई कारों में 360-डिग्री कैमरे ने एक मजबूत जगह बनाई है। यह कार के आसपास के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी देता है।
5. बिल्ट-इन नेविगेशन
एक काम करने वाला नेविगेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, खासकर उन गाड़ियों के लिए जो रेगुलर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलती हैं। निसान ग्रेवाइट में सही बिल्ट-इन नेविगेशन की कमी का मतलब है कि यूजर्स को एंड्रॉयड ऑटो या एपल कारप्ले के जरिए नेविगेशन एक्सेस करने के लिए अपने फोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना होगा।
निसान ग्रेवाइट का एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स
ग्रेवाइट असल में रेनो ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, लेकिन इसमें निसान-स्पेसिफिक स्टाइलिंग देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, ज्यादा एंगुलर बंपर और अलग LED DRL ट्रीटमेंट है। दिखाए गए कलर ऑप्शन में फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लैक, मेटैलिक ग्रे, ब्लेड सिल्वर और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं। कार में आपको LED सेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं, इसमें आपको ट्राइबर की झलक देखने को मिलती है। ग्रेवाइट की लंबाई 3987mm है।
ये एक प्रैक्टिकल 7-सीटर लेआउट वाली MPV देता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी थर्ड-रो में रिमूवेबल सीट मिलती हैं। दूसरी-रो की सीटों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन हैं। इस तरह इस कार के स्पेस और कम्फर्ट को बढ़ा जा सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक ट्राइबर की तरह सीट को 100 तरह से एडजेट्स कर सकते हैं। सीट हटाने के बाद इसका बूट स्पेस काफी बढ़ जाता है।
इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच (20.32 cm) का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसे JBL स्पीकर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। इसमें डुअल डैश कैम, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, वॉक-अवे लॉक / वॉक-टू-कार अप्रोच फीचर और इंटीग्रेटेड DRLs के साथ ऑटो LED हेडलैंप्स दिए हैं। लिमिटेड लॉन्च एडिशन गर्दन और लंबर सपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिलते हैं।
निसान ग्रेवाइट के सेफ्टी फीचर्स
निसान ग्रेवाइट में 30+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं। इसमें रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और शुरुआती मॉडल्स के लिए, एक फ्रंट/रियर डैशकैम के साथ एक पूरा, बजट-फ्रेंडली सेफ्टी पैकेज देता है। चाइल्ड सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट मिलती है। इसमें ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर्स शामिल हैं। अभी इसका BNCAP या कोई दूसरा NCAP क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जिसे GNCAP में 4-स्टार रेटिंग मिली है।
