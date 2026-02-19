Hindustan Hindi News
आप भी खरीद रहे ₹5.65 लाख की ये 7-सीटर, तो इसमें नहीं मिलेंगे ये 5 फीचर्स; 360° कैमरा भी मिसिंग

Feb 19, 2026 07:30 pm ISTNarendra Jijhontiya
जहां तक ​​फीचर्स की बात है ग्रेवाइट में काफी सारे फीचर्स हैं, फिर भी कीमत को कंट्रोल रखने के लिए इसमें कई ऐसे कम्फर्टेबल फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कई कारों में दिए जा रहे हैं। हम यहां ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जो ग्रेवाइट में मिसिंग हैं।

1. इलेक्ट्रिक सनरूफ
भारतीय हालात के हिसाब से इलेक्ट्रिक सनरूफ एक ओवररेटेड फीचर हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह काफी पॉपुलर हो गया है। टाटा पंच (5.60 लाख से 10.55 लाख रुपए) और हुंडई एक्सटर (5.74 लाख से 9.61 लाख रुपए) जैसी इसी कीमत वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV के टॉप वैरिएंट में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, जो निसान ग्रेवाइट में नहीं है।

Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 5.65 - 9.2 लाख

...

2. एलॉय व्हील्स
एंट्री-लेवल हैचबैक के अलावा, आजकल लगभग सभी कारों में एलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है, कम से कम टॉप-स्पेक ट्रिम में तो मिलता ही है। हालांकि, ग्रेवाइट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें कुछ स्टाइलिश व्हील कवर के साथ 15-इंच के स्टील व्हील्स ही मिलते हैं।

3. सेकेंड और थर्ड रो के लिए USB चार्जिंग पोर्ट
एंट्री-लेवल कारों में भी USB चार्जिंग पोर्ट बहुत आम हैं। मॉडर्न कारों में पीछे की सीटों पर भी USB पोर्ट लगे होते हैं। हालांकि, निसान ग्रेवाइट में USB चार्जिंग पोर्ट सिर्फ फ्रंट सेंटर कंसोल में ही मिलता है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन USB चार्जिंग पोर्ट की कमी ग्रेवाइट की सुविधा में कमी लाती है।

ये भी पढ़ें:₹16 लाख की ई-विटारा खरीदने लिया ₹13 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक इतनी बनेगी EMI

4. 360-डिग्री कैमरा
पहले सिर्फ कुछ प्रीमियम मॉडल में एक 360-डिग्री कैमरा मिलता था, जो अब एक बहुत ही आम सुविधा और सेफ्टी फीचर बन गया है। सस्ती मास-मार्केट कारों में भी हाल ही में लॉन्च हुई कारों में 360-डिग्री कैमरे ने एक मजबूत जगह बनाई है। यह कार के आसपास के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी देता है।

5. बिल्ट-इन नेविगेशन
एक काम करने वाला नेविगेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, खासकर उन गाड़ियों के लिए जो रेगुलर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलती हैं। निसान ग्रेवाइट में सही बिल्ट-इन नेविगेशन की कमी का मतलब है कि यूजर्स को एंड्रॉयड ऑटो या एपल कारप्ले के जरिए नेविगेशन एक्सेस करने के लिए अपने फोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना होगा।

ये भी पढ़ें:7 पैसेंजर के साथ ठूंस-ठूंसकर भर लो सामान, ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर कार

निसान ग्रेवाइट का एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स

ग्रेवाइट असल में रेनो ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, लेकिन इसमें निसान-स्पेसिफिक स्टाइलिंग देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, ज्यादा एंगुलर बंपर और अलग LED DRL ट्रीटमेंट है। दिखाए गए कलर ऑप्शन में फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लैक, मेटैलिक ग्रे, ब्लेड सिल्वर और स्टॉर्म व्हाइट शामिल हैं। कार में आपको LED सेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं, इसमें आपको ट्राइबर की झलक देखने को मिलती है। ग्रेवाइट की लंबाई 3987mm है।

ये एक प्रैक्टिकल 7-सीटर लेआउट वाली MPV देता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी थर्ड-रो में रिमूवेबल सीट मिलती हैं। दूसरी-रो की सीटों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन हैं। इस तरह इस कार के स्पेस और कम्फर्ट को बढ़ा जा सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक ट्राइबर की तरह सीट को 100 तरह से एडजेट्स कर सकते हैं। सीट हटाने के बाद इसका बूट स्पेस काफी बढ़ जाता है।

इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच (20.32 cm) का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसे JBL स्पीकर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। इसमें डुअल डैश कैम, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, वॉक-अवे लॉक / वॉक-टू-कार अप्रोच फीचर और इंटीग्रेटेड DRLs के साथ ऑटो LED हेडलैंप्स दिए हैं। लिमिटेड लॉन्च एडिशन गर्दन और लंबर सपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:ई-विटारा के किस वैरिएंट पर खर्च करें लाखों रुपए, देखें सभी के फीचर्स और कीमत

निसान ग्रेवाइट के सेफ्टी फीचर्स
निसान ग्रेवाइट में 30+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं। इसमें रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और शुरुआती मॉडल्स के लिए, एक फ्रंट/रियर डैशकैम के साथ एक पूरा, बजट-फ्रेंडली सेफ्टी पैकेज देता है। चाइल्ड सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट मिलती है। इसमें ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर्स शामिल हैं। अभी इसका BNCAP या कोई दूसरा NCAP क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जिसे GNCAP में 4-स्टार रेटिंग मिली है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
