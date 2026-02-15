अर्टिगा-इनोवा को मिलेगी टक्कर? भारत में एंट्री करने जा रही 3 नई फैमिली कारें; जानिए कब होंगी लॉन्च

Feb 15, 2026 07:02 pm IST

भारतीय बाजार में आजकल SUV का क्रेज सबसे ज्यादा दिख रहा है। हालांकि, MPV यानी फैमिली कारों की अपनी अलग ही पहचान है। बड़ी फैमिली, ज्यादा सामान और लंबा सफर, इन सबके लिए MPV आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यही वजह है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां हर महीने अच्छी-खासी बिकती हैं। अब इसी सेगमेंट में जल्द ही तीन नई MPV आने वाली हैं जो अलग-अलग बजट और जरूरत वाले ग्राहकों को टारगेट करेंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही तीन अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

Nissan Gravite निसान अपनी मोस्ट-अवेटेड एमपीवी ग्रेवाइट को 17 फरवरी, 2026 को लॉन्च करने जा रही है। यह कार उन लोगों के लिए है जो कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार चाहते हैं। इसका लुक थोड़ा स्पोर्टी होगा, सामने निसान की V-मोशन ग्रिल, LED DRL और नया बंपर मिलेगा। अंदर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन वही 1.0 लीटर पेट्रोल होगा और CNG का ऑप्शन भी आ सकता है।

Mercedes-Benz V-Class दूसरी ओर भारतीय मार्केट में मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास की भी एंट्री होने वाली है। यह कार 3 मार्च, 2026 को दोबारा भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। अगर आपको होटल जैसा आराम और बिजनेस क्लास वाला फील चाहिए, तो ये MPV आपके लिए है। इसमें 6 और 8 सीट का ऑप्शन मिलेगा, वो भी बड़े व्हीलबेस के साथ। अंदर मसाज सीट, वेंटिलेशन, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी-बड़ी स्क्रीन और स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे। इंजन के तौर पर इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा।