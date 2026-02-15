Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अर्टिगा-इनोवा को मिलेगी टक्कर? भारत में एंट्री करने जा रही 3 नई फैमिली कारें; जानिए कब होंगी लॉन्च

Feb 15, 2026 07:02 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी फैमिली, ज्यादा सामान और लंबा सफर, इन सबके लिए MPV आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यही वजह है कि अर्टिगा और क्रिस्टा जैसी गाड़ियां हर महीने अच्छी-खासी बिकती हैं।

अर्टिगा-इनोवा को मिलेगी टक्कर? भारत में एंट्री करने जा रही 3 नई फैमिली कारें; जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय बाजार में आजकल SUV का क्रेज सबसे ज्यादा दिख रहा है। हालांकि, MPV यानी फैमिली कारों की अपनी अलग ही पहचान है। बड़ी फैमिली, ज्यादा सामान और लंबा सफर, इन सबके लिए MPV आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यही वजह है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां हर महीने अच्छी-खासी बिकती हैं। अब इसी सेगमेंट में जल्द ही तीन नई MPV आने वाली हैं जो अलग-अलग बजट और जरूरत वाले ग्राहकों को टारगेट करेंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही तीन अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई स्कोडा स्लाविया, होंगे ये बड़े बदलाव

Nissan Gravite

निसान अपनी मोस्ट-अवेटेड एमपीवी ग्रेवाइट को 17 फरवरी, 2026 को लॉन्च करने जा रही है। यह कार उन लोगों के लिए है जो कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार चाहते हैं। इसका लुक थोड़ा स्पोर्टी होगा, सामने निसान की V-मोशन ग्रिल, LED DRL और नया बंपर मिलेगा। अंदर की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन वही 1.0 लीटर पेट्रोल होगा और CNG का ऑप्शन भी आ सकता है।

ये भी पढ़ें:2.77 लाख लोगों ने ली ₹10.99 लाख वाली ये7-सीटर कार, देश की टॉप-3 MPV बनी

Mercedes-Benz V-Class

दूसरी ओर भारतीय मार्केट में मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास की भी एंट्री होने वाली है। यह कार 3 मार्च, 2026 को दोबारा भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। अगर आपको होटल जैसा आराम और बिजनेस क्लास वाला फील चाहिए, तो ये MPV आपके लिए है। इसमें 6 और 8 सीट का ऑप्शन मिलेगा, वो भी बड़े व्हीलबेस के साथ। अंदर मसाज सीट, वेंटिलेशन, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी-बड़ी स्क्रीन और स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे। इंजन के तौर पर इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:विदेशियों को खूब रास आ रहीं इस कंपनी की कारें, निर्यात में 43% की जबरदस्त बढ़त

Vinfast Limo Green

विनफास्ट लिमो ग्रीन पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी। आने वाले समय में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें 60 kWh की बैटरी मिलेगी, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 450 किमी तक चल सकती है। यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो EV लेना चाहते हैं लेकिन स्पेस से समझौता नहीं करना चाहते। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, दमदार मोटर और लंबा साइज इसे फैमिली EV के तौर पर मजबूत बनाते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;