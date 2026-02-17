Hindustan Hindi News
₹5.65 लाख में लॉन्च हुई निसान की 7-सीटर MPV Gravite, 19.6 kmpl का मिलेगा माइलेज; जानिए खासियत

Feb 17, 2026 10:00 pm IST
निसान ने भारतीय मार्केट में अपनी मोस्ट-अवेटेड 7-सीटर एमपीवी ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) को 5.65 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है।

निसान ने भारतीय मार्केट में अपनी मोस्ट-अवेटेड नई 7-सीटर एमपीवी ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने भारत को लेकर अपनी नई रणनीति का साफ संकेत दे दिया है। कंपनी ने निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) को 5.65 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। यह एमपीवी सीधे तौर पर बजट फैमिली कार खरीदने वालों को टारगेट करती है। इसकी बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में कंपनी एक नई सी-सेगमेंट एसयूवी टेक्टन भी लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं लॉन्च हुई एमपीवी के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

निसान ग्रेवाइट को CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इससे पहले यह मार्केट में मौजूद रेनो ट्राइबर में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि, निसान ने डिजाइन के मामले में इसे अपनी अलग पहचान देने की पूरी कोशिश की है। सामने की तरफ कंपनी की सिग्नेचर वी-मोशन ग्रिल दी गई है, जिसके साथ पतले हेडलैंप और इंटीग्रेटेड डीआरएल मिलते हैं। बोनट पर “Gravite” की ब्रांडिंग दी गई है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम लुक देती है। बंपर पर सिल्वर एक्सेंट, मजबूत डिजाइन और स्किड प्लेट जैसा एलिमेंट इसे रफ एंड टफ अपील देता है।

मिलेंगे 5 कलर ऑप्शन

बता दें किसाइड प्रोफाइल में ग्रेवाइट को नए डिजाइन वाले 15-इंच अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स के साथ पेश किया गया है। पीछे की तरफ शार्प डिजाइन वाली टेललाइट्स दी गई हैं, जो क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी हुई हैं। यहां भी सिल्वर टच और Gravite की बैजिंग देखने को मिलती है। कुल मिलाकर, डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह फैमिली कार होने के बावजूद सड़क पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराए। यह एमपीवी फॉरेस्ट ग्रीन, ऑनिक्स ब्लैक, ब्लेड सिल्वर, मेटैलिक ग्रे और स्टॉर्म व्हाइट जैसे पांच कलर में उपलब्ध होगी।

शानदार है कार की केबिन

केबिन के अंदर ग्रेवाइट को आराम और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि ड्राइवर के सामने 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। नया डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक-व्हाइट डुअल-टोन इंटीरियर और 7-सीटर फ्लेक्सिबल लेआउट इसे फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाता है। केबिन में सुएड मटीरियल और खास स्टिचिंग दी गई है, जिससे अंदर बैठते ही प्रीमियम फील आता है। जरूरत पड़ने पर तीसरी पंक्ति की सीट्स को एडजस्ट कर ज्यादा सामान रखने की सुविधा भी मिलेगी।

धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो निसान ग्रेवाइट में वायरलेस चार्जिंग, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी शुरुआती 1,000 ग्राहकों को एयर प्यूरीफायर, एंबियंट लाइटिंग और नेक पिलो जैसे खास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रही है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

दमदार है कार का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो ग्रेवाइट में 1.0 लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के विकल्प के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो एएमटी वर्जन में करीब 19.6 किमी प्रति लीटर और मैनुअल में 19.3 किमी प्रति लीटर तक का दावा किया गया है। आने वाले समय में निसान इस एमपीवी के लिए सीएनजी ऑप्शन भी पेश कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

