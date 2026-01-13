निसान लेकर आई ये स्टाइलिश कार, इसका डिजाइन रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड; इन ई-कारों से भी उठाया पर्दा

संक्षेप: जापानी ऑटोमेकर निसान ने 2026 सिंगापुर मोटर शो के लिए वापसी की है। कंपनी ने 7वीं जनरेशन की फेयरलेडी Z को शोकेस किया, जिसने 50 से ज्यादा सालों से ग्लोबल कार कल्चर को प्रभावित किया है। निसान फेयरलेडी Z में ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन है जो लगभग 400 hp की पीक पावर आउटपुट देता है।

Jan 13, 2026 10:47 am IST

जापानी ऑटोमेकर निसान ने 2026 सिंगापुर मोटर शो के लिए वापसी की है। कंपनी ने 7वीं जनरेशन की फेयरलेडी Z को शोकेस किया, जिसने 50 से ज्यादा सालों से ग्लोबल कार कल्चर को प्रभावित किया है। निसान फेयरलेडी Z में ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन है जो लगभग 400 hp की पीक पावर आउटपुट देता है। इसके अलावा, निसान फेयरलेडी Z में क्लासिक निसान कारों और Z के रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड डिजाइन है, लेकिन इसे मॉडर्न निसान इंटेलिजेंट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया गया है।

खास बात यह है कि कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी रेंज भी दिखाई। इसमें सेरेना ई-पावर स्मार्ट 8 हाईवे स्टार भी शामिल है, जो 7 और 8-सीटर सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाली MPV है। इसके अलावा, सिंगापुर मोटर शो में सेरेना ई-पावर टूरिंग एडिशन भी दिखाया गया। निसान ने ई-पावर लाइनअप से और भी प्रोडक्ट दिखाए, जिसमें नोट ई-पावर, किक्स ई-पावर और एक्स-ट्रेल ई-पावर ई-4orce शामिल हैं। निसान का ई-पावर सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें एक कम्बशन इंजन इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली बनाता है। यह पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जो EV जैसा अनुभव देता है, जिसमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन और बिना प्लग-इन चार्जिंग के जीरो शोर शामिल है।

निसान भारत में भी अपनी लाइनअप का विस्तार कर रहा है। जापानी ऑटोमेकर ने 2026 में दो नए व्हीकल, यानी रेनो ट्राइबर पर आधारित B-सेगमेंट MPV, ग्रेविट और रेनो डस्टर पर आधारित C-सेगमेंट SUV, टेक्टन को लॉन्च करने की घोषणा की है। 2027 में एक नई 7-सीटर SUV लॉन्च होने वाली है। फिलहाल, कंपनी के पोर्टफोलियो में दो व्हीकल मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल है। एक्स-ट्रेल की कंपनी भारतीय बाजार के लिए इम्पोर्ट करती है।