निसान लेकर आई ये स्टाइलिश कार, इसका डिजाइन रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड; इन ई-कारों से भी उठाया पर्दा

निसान लेकर आई ये स्टाइलिश कार, इसका डिजाइन रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड; इन ई-कारों से भी उठाया पर्दा

संक्षेप:

जापानी ऑटोमेकर निसान ने 2026 सिंगापुर मोटर शो के लिए वापसी की है। कंपनी ने 7वीं जनरेशन की फेयरलेडी Z को शोकेस किया, जिसने 50 से ज्यादा सालों से ग्लोबल कार कल्चर को प्रभावित किया है। निसान फेयरलेडी Z में ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन है जो लगभग 400 hp की पीक पावर आउटपुट देता है।

Jan 13, 2026 10:47 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
जापानी ऑटोमेकर निसान ने 2026 सिंगापुर मोटर शो के लिए वापसी की है। कंपनी ने 7वीं जनरेशन की फेयरलेडी Z को शोकेस किया, जिसने 50 से ज्यादा सालों से ग्लोबल कार कल्चर को प्रभावित किया है। निसान फेयरलेडी Z में ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन है जो लगभग 400 hp की पीक पावर आउटपुट देता है। इसके अलावा, निसान फेयरलेडी Z में क्लासिक निसान कारों और Z के रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड डिजाइन है, लेकिन इसे मॉडर्न निसान इंटेलिजेंट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया गया है।

खास बात यह है कि कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी रेंज भी दिखाई। इसमें सेरेना ई-पावर स्मार्ट 8 हाईवे स्टार भी शामिल है, जो 7 और 8-सीटर सीटिंग कॉन्फिगरेशन वाली MPV है। इसके अलावा, सिंगापुर मोटर शो में सेरेना ई-पावर टूरिंग एडिशन भी दिखाया गया। निसान ने ई-पावर लाइनअप से और भी प्रोडक्ट दिखाए, जिसमें नोट ई-पावर, किक्स ई-पावर और एक्स-ट्रेल ई-पावर ई-4orce शामिल हैं। निसान का ई-पावर सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें एक कम्बशन इंजन इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली बनाता है। यह पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जो EV जैसा अनुभव देता है, जिसमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन और बिना प्लग-इन चार्जिंग के जीरो शोर शामिल है।

ये भी पढ़ें:इस SUV को ऐसी मिली बुकिंग, कंपनी को दोगुना करना पड़ा प्रोडक्शन

निसान भारत में भी अपनी लाइनअप का विस्तार कर रहा है। जापानी ऑटोमेकर ने 2026 में दो नए व्हीकल, यानी रेनो ट्राइबर पर आधारित B-सेगमेंट MPV, ग्रेविट और रेनो डस्टर पर आधारित C-सेगमेंट SUV, टेक्टन को लॉन्च करने की घोषणा की है। 2027 में एक नई 7-सीटर SUV लॉन्च होने वाली है। फिलहाल, कंपनी के पोर्टफोलियो में दो व्हीकल मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल है। एक्स-ट्रेल की कंपनी भारतीय बाजार के लिए इम्पोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:कुछ सस्ते, तो कुछ महंगे; इस कार की कीमत में हुआ बड़ा उलटफेर

कंपनी ने रिकॉर्ड मैग्नाइट एक्सपोर्ट कीं
मैग्नाइट का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है, जबकि एक्स-ट्रेल को भारत में पूरी तरह से बनी हुई यूनिट के रूप में बेचा जा रहा है। निसान मैग्नाइट की दिसंबर 2025 में कुल 15,372 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें से 1,902 यूनिट्स भारत में बेची गईं और बाकी 13,470 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं। कंपनी ने खुद कहा कि दिसंबर 2025 में उसने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा मंथली एक्सपोर्ट वॉल्यूम रहा। इसके अलावा, कंपनी NISMO (निसान मोटरस्पोर्ट) पोर्टफोलियो में भी और प्रोडक्ट जोड़ने की सोच रही है। इसका मकसद अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो को दोगुना करना और फिर NISMO लाइनअप का विस्तार करना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
