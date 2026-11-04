इन दो गाड़ियों पर धमाकेदार दिवाली ऑफर, कंपनी फ्री में लगा रही CNG किट, 16 नवंबर तक मौका

निसान अपनी दो पॉप्युलर गाड़ियों के साथ सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट फ्री में ऑफर कर रही है। ग्राहक इस ऑफर का फायदा 16 नवंबर 2026 तक उठा सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन ऑफर के बारे में।

निसान मोटर इंडिया दिवाली पर धमाकेदार ऑफर लेकर हाजिर है। कंपनी अपनी दो पॉप्युलर गाड़ियों के साथ सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट (सीएनजी किट) फ्री में ऑफर कर रही है। निसान अपनी मैग्नाइट और ग्रेवाइट के सेलेक्टेड वेरिएंट पर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट का चार्ज नहीं ले रही है। ग्राहक इस ऑफर का फायदा 16 नवंबर 2026 तक उठा सकते हैं।

मैग्नाइट और ग्रेवाइट पर कितना फायदा? निसान मैग्नाइट के सेलेक्टेड नॉन-टर्बो वेरिएंट पर 74,999 रुपये की सीएनजी किट फ्री लगवाई जा सकती है। हालांकि, Visia MT, Visia EZ-Shift और Visia+ MT वेरिएंट इस ऑफर में शामिल नहीं हैं। वहीं, ग्रेवाइट के Tekna वेरिएंट पर 85,999 रुपये की सीएनजी रेट्रोफिटमेंट का फ्री ऑफ चार्ज ऑफर की जा रही है। ग्रेवाइट में कंपनी ने ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप दिया है। इसमें 25-25 लीटर कैपेसिटी वाले दो सिलेंडर लगाए गए हैं। इस सेटअप को खास तौर पर 7-सीटर लेआउट को बनाए रखने और पीछे की तरफ ज्यादा स्पेस ऑफर करने के लिए तैयार किया गया है। ग्रेवाइट की सीएनजी किट मई 2026 में 82,999 रुपये की कीमत पर आई थी, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत अभी 85,999 रुपये है।

सीएनजी किट में मिलेंगे ये फीचर दोनों कारों के लिए सीएनजी सिस्टम Motozen ने डिवेलप और मैन्युफैक्चर किया है। ग्रेवाइट में Sequential BS6.2-कम्प्लायंट सीएनजी सिस्टम दिया गया है, जिसे ICAT से सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें 8.1mm थिकनेस वाले सिलेंडर और Dynamic Advancer टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सीएनजी फिलिंग पॉइंट को फ्यूल लिड के नीचे रखा गया है। ड्राइवर जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और सीएनजी के बीच स्विच कर सकता है।

कंपनी के मुताबिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन सीएनजी किट पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वॉरंटी भी मिलेगी। यह कार की स्टैंडर्ड वॉरंटी से अलग होगी। ग्रेवाइट का सीएनजी सेटअप 16 राज्यों के 60 शहरों में ऑथराइज्ड डीलरशिप के जरिए उपलब्ध है। मैग्नाइट की रेट्रोफिटमेंट कीमत में सीएनजी किट, सिलेंडर इंस्टॉलेशन, RTO और इंश्योरेंस में जरूरी बदलाव और थर्ड-पार्टी वारंटी का खर्च शामिल है।

5.69 लाख रुपये से शुरू होती है कीमत भारत में निसान मैग्नाइट की एक्स-शोरूम कीमत 5.69 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, ग्रेवाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.73 लाख रुपये है। इस ऑफर के जरिए कंपनी कम कीमत वाली इन दोनों कारों में सीएनजी का ऑप्श ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहती है।