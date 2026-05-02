गजब है इस कंपनी के कारों की डिमांड, एक झटके में 75% बढ़ गई बिक्री; ये महिंद्रा, टाटा, किआ भी नहीं

May 02, 2026 07:29 pm IST

जापानी कार निर्माता कंपनी निसान मोटर इंडिया के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कंपनी ने घरेलू मार्केट में 75 पर्सेंट की भारी सालाना ग्रोथ दर्ज की है।

जापानी कार निर्माता कंपनी निसान मोटर इंडिया के लिए नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कंपनी ने घरेलू मार्केट में 75 पर्सेंट की भारी सालाना ग्रोथ दर्ज की है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार निसान की गाड़ियों को खरीदने के लिए शोरूम पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। कंपनी ने इस दौरान भारतीय बाजार में कुल 3,203 गाड़ियां बेचीं। जबकि अगर एक्सपोर्ट को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 5,388 यूनिट्स तक पहुंच जाता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है कामयाबी की बजहें निसान की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे दो बड़ी वजहें रही हैं। पहली है कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई 7-सीटर एसयूवी निसान ग्रेविट और दूसरी कंपनी की सबसे भरोसेमंद कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट है। मैग्नाइट पहले से ही बाजार में अपनी जगह बनाए हुए है। जबकि नई 'ग्रेविट' ने आते ही ग्राहकों का दिल जीत लिया है। निसान का कहना है कि लोग इस नई 7-सीटर कार के स्पेस, इसके फीचर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसकी सहूलियत को काफी पसंद कर रहे हैं।

क्या कहती है कंपनी परफॉर्मेंस पर खुशी जताते हुए निसान इंडिया के अधिकारी सौरभ वत्सा ने कहा कि, ‘वित्त वर्ष की यह मजबूत शुरुआत दिखाती है कि हमारी रणनीति सही दिशा में जा रही है। हम ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से गाड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि ग्रेविट को मिला शानदार रिस्पॉन्स और मैग्नाइट की लगातार बनी हुई लोकप्रियता ने भारतीय बाजार में निसान के भरोसे को और मजबूत किया है। अब कंपनी आने वाले समय में और भी उत्साह के साथ नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है।”