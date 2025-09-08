nissan car became cheaper by rs 100000 after gst reforms 2.0 अरे वाह! GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद ₹100000 तक सस्ती हो गई निसान की कार; जानिए पूरी डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़nissan car became cheaper by rs 100000 after gst reforms 2.0

अरे वाह! GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद ₹100000 तक सस्ती हो गई निसान की कार; जानिए पूरी डिटेल्स

दिग्गज कार निर्माता निसान ने भारतीय मार्केट में मौजूद अपने एकमात्र मॉडल मैग्नाइट की कीमतों में बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) के टॉप वैरिएंट्स की कीमत एक लाख रुपये तक कम हुई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:01 PM
अरे वाह! GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद ₹100000 तक सस्ती हो गई निसान की कार; जानिए पूरी डिटेल्स

दिग्गज कार निर्माता निसान ने भारतीय मार्केट में मौजूद अपने एकमात्र मॉडल मैग्नाइट की कीमतों में बड़ी राहत दी है। कंपनी ने यह फैसला GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद लिया है। इस फैसले के बाद निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) के टॉप वैरिएंट्स की कीमत एक लाख रुपये तक कम हुई है। यानी कि अब ये 5-स्टार GNCAP रेटेड एसयूवी पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। बता दें कि मॉडल वाइज निसान मैग्नाइट के लिए यह छूट अलग-अलग है। आइए जानते हैं निसान मैग्नाइट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 100bhp की अधिकतम पावर और 160Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

फीचर्स के तौर पर कार के केबिन में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके अलावा, कार का इंटीरियर वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स से भी लैस है। वहीं, सेफ्टी के लिए निसान मैग्नाइट में 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। मार्केट में निसान मैग्नाइट का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी एसयूवी से होता है।

