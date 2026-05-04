खुशखबरी! आ गया इस शानदार 7 सीटर का ट्विन सिलिंडर CNG वेरिएंट, कीमत भी कम, 1 लाख किमी की वॉरंटी

निसान ने अपनी Gravite के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट को लॉन्च कर दिया है। इस रेट्रोफिटमेंट किट में दो 25 लीटर के टैंक वाला ट्विन सिलेंडर कॉन्फिगरेशन है। सीएनजी कंपोनेंट्स पर तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी।

अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप सीएनजी पर चलने वाली 7 सीटर की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी Gravite के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट को लॉन्च कर दिया है। यह सिस्टम 82,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसे कंपनी 16 राज्यों के 60 शहरों में मौजूद ऑथराइज्ड निसान डीलर्स के जरिए सेल करेगी। इस रेट्रोफिटमेंट किट में दो 25 लीटर के टैंक वाला ट्विन सिलेंडर कॉन्फिगरेशन है। कंपनी के अनुसार इस खास लेआउट से ग्रेवाइट अपनी स्टैंडर्ड 7-सीटर कैपेबिलिटी और थर्ड-रो के पैसेंजर्स के लिए अच्छा-खासा स्पेस भी ऑफर कर पा रही है। सीएनजी सिस्टम को मोटोजेन ने डिवेलप, मैन्युफैक्चर और इसका क्वॉलिटी टेस्ट किया है।

तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी टेक्निकली यह सेटअप एक सीक्वेंशियल BS6.2 स्टैंडर्ड सिस्टम है, जिसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से सेफ्टी और रिलायबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए सिस्टम में 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस वाले सिलेंडर्स का यूज किया गया है। इसमें ग्रेवाइट के लिए खासतौर से तैयार की गई डाइनैमिक एडवांसर टेक्नोलॉजी शामिल है। रीफ्यूलिंक के लिए इसमें, जो जगह दी गई है वह स्टैंडर्ड फ्यूल लिट के नीचे इंटीग्रेटेड है, जिससे यह देखने में बिल्कुल फैक्ट्री फिटेड लगता है। किट खरीदने वाले ग्राहकों को सीएनजी कंपोनेंट्स पर तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जो एक थर्ड-पार्टी ऑफर करेगी।

हाई माइलेज फैमिली बायर्स के लिए बेस्ट ग्रेवाइट सीएनजी उन हाई माइलेज फैमिली बायर्स को टारगेट करती है, जो डेली ऑफिस आने-जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने और रेग्युलरली एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं और एक बेस्ट 7-सीटर की प्रैक्टिकैलिटी को छोड़े बिना सीएनजी पर चलने से होने वाले फायदे को इंजॉय करना चाहते हैं। इस नए लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, निसान और इन्फिनिटी के डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट, केएसए, सीआईएस और इंडिया, थियरी सब्बाग ने कहा, 'ऑल-न्यू निसान ग्रेवाइट के लिए सीएनजी ऑप्शन की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रेवाइट सीएनजी के साथ, हम मेन सीएनजी मार्केट्स में फैमिली-फोकस्ड स्पेस, डेली मोबिलिटी और कम रनिंग कॉस्ट के कॉम्बिनेशन की तलाश करने वाले ग्राहकों को एक प्रूवेन, प्रैक्टिकल सल्यूशन ऑफर कर रहे हैं।'