खुशखबरी! आ गया इस शानदार 7 सीटर का ट्विन सिलिंडर CNG वेरिएंट, कीमत भी कम, 1 लाख किमी की वॉरंटी
निसान ने अपनी Gravite के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट को लॉन्च कर दिया है। इस रेट्रोफिटमेंट किट में दो 25 लीटर के टैंक वाला ट्विन सिलेंडर कॉन्फिगरेशन है। सीएनजी कंपोनेंट्स पर तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी।
अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप सीएनजी पर चलने वाली 7 सीटर की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी Gravite के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट को लॉन्च कर दिया है। यह सिस्टम 82,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसे कंपनी 16 राज्यों के 60 शहरों में मौजूद ऑथराइज्ड निसान डीलर्स के जरिए सेल करेगी। इस रेट्रोफिटमेंट किट में दो 25 लीटर के टैंक वाला ट्विन सिलेंडर कॉन्फिगरेशन है। कंपनी के अनुसार इस खास लेआउट से ग्रेवाइट अपनी स्टैंडर्ड 7-सीटर कैपेबिलिटी और थर्ड-रो के पैसेंजर्स के लिए अच्छा-खासा स्पेस भी ऑफर कर पा रही है। सीएनजी सिस्टम को मोटोजेन ने डिवेलप, मैन्युफैक्चर और इसका क्वॉलिटी टेस्ट किया है।
तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी
टेक्निकली यह सेटअप एक सीक्वेंशियल BS6.2 स्टैंडर्ड सिस्टम है, जिसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से सेफ्टी और रिलायबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए सिस्टम में 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस वाले सिलेंडर्स का यूज किया गया है। इसमें ग्रेवाइट के लिए खासतौर से तैयार की गई डाइनैमिक एडवांसर टेक्नोलॉजी शामिल है। रीफ्यूलिंक के लिए इसमें, जो जगह दी गई है वह स्टैंडर्ड फ्यूल लिट के नीचे इंटीग्रेटेड है, जिससे यह देखने में बिल्कुल फैक्ट्री फिटेड लगता है। किट खरीदने वाले ग्राहकों को सीएनजी कंपोनेंट्स पर तीन साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जो एक थर्ड-पार्टी ऑफर करेगी।
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Nissan Gravite
₹ 5.65 - 9.2 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
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₹ 5.62 - 10.76 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
हाई माइलेज फैमिली बायर्स के लिए बेस्ट
ग्रेवाइट सीएनजी उन हाई माइलेज फैमिली बायर्स को टारगेट करती है, जो डेली ऑफिस आने-जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने और रेग्युलरली एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं और एक बेस्ट 7-सीटर की प्रैक्टिकैलिटी को छोड़े बिना सीएनजी पर चलने से होने वाले फायदे को इंजॉय करना चाहते हैं। इस नए लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, निसान और इन्फिनिटी के डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट, केएसए, सीआईएस और इंडिया, थियरी सब्बाग ने कहा, 'ऑल-न्यू निसान ग्रेवाइट के लिए सीएनजी ऑप्शन की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रेवाइट सीएनजी के साथ, हम मेन सीएनजी मार्केट्स में फैमिली-फोकस्ड स्पेस, डेली मोबिलिटी और कम रनिंग कॉस्ट के कॉम्बिनेशन की तलाश करने वाले ग्राहकों को एक प्रूवेन, प्रैक्टिकल सल्यूशन ऑफर कर रहे हैं।'
आने वाली है निसान की टेक्टॉन
Nissan बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी भारत में अपनी नई एसयूवी- Nissan Tekton को लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार यह एसयूवी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी, जिसे साल 2020 के मिड में डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था। निसान की यह नई एसयूवी 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन और पावरफुल इंजन के साथ कई बेहतरीन फीचर ऑफर करेगी। साथ ही इसका लुक भी काफी दमदार होने वाला है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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