₹5.62 लाख की SUV पर 100% ऑनरोड लोन... RTO, इंश्योरेंस भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5.55% का इंटरेस्ट रेट

निसान मैग्नाइट देश की सबसे सस्ती सब फोर-मीटर SUV में से एक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.62 लाख से 10.96 लाख रुपए तक हैं। ऐसे में अब कंपनी ने अपनी इस सस्ती SUV को ग्राहकों के लिए खरीदना आसान बनाने के लिए नए फाइनेंस ऑफर का एलान किया है। ये ऑफर मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। इस ऑफर के तहत, ग्राहक 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट (ROI) पर 5 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर लोन ले सकते हैं। इस ऑफर से कई बड़े बैंकों के लोन के मुकाबले मंथली EMI कम होती है, जिससे खरीदारों को लोन पीरियड के दौरान पैसे बचाने में मदद मिलती है।

मैग्नाइट ओनरशिप को और आसान बनाने के लिए, कंपनी ने 100% तक ऑन-रोड फंडिंग शुरू की है। इसका मतलब है कि कस्टमर ऐसा लोन ले सकते हैं जो कार की एक्स-शोरूम कीमत, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे संबंधित चार्ज को कवर करता है। साथ ही, एक बड़े अपफ्रंट पेमेंट की जरूरत को कम करता है। रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया 7 साल तक का लोन टेन्योर दे रही है, जिससे कस्टमर को मंथली EMI मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसमें दूसरे फाइनेंस बेनिफिट्स में शामिल रहेंगे।

24 महीने के बाद कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं

पार्ट-पेमेंट सुविधा

टेल्ड फाइनेंस प्रोडक्ट्स

प्रायोरिटी लोन प्रोसेसिंग

फाइनेंस प्रोसेस काफी हद तक डिजिटल है, जिसमें KYC और RTO फॉर्म को छोड़कर सभी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन पूरे किए जाते हैं। कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिलेंगे।

24x7 वॉट्सऐप चैटबॉट सपोर्ट

खास कस्टमर केयर हेल्प

इन एक्स्ट्रा सुविधाओं का मकसद कार खरीदने और फाइनेंसिंग के एक्सपीरियंस को आसान बनाना है।

निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के जरिए फाइनेंस चुनने वाले कस्टमर्स 22,000 रुपए तक के खास एक्स्ट्रा फायदे पा सकते हैं। NRFSI फाइनेंस चुनने वाले मौजूदा निसान कस्टमर्स भी खास लॉयल्टी फायदे के लिए एलिजिबल हैं, जिससे ओवरऑल ओनरशिप प्रपोजिशन और बेहतर होगा। यह फाइनेंस ऑफर मार्च 2026 के आखिर तक की गई निसान मैग्नाइट बुकिंग पर लागू है।

ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली

निसान ने मैग्नाइट के अपडेटेड मॉडल के सेफ्टी पैकेज में धीरे-धीरे कई फीचर्स को शामिल किया है। इसके रिवाइज्ड मॉडल में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे कई जरूरी चेंजेस किए हैं। मैग्नाइट दक्षिण अफ्रीका में बेची गई पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसे मौजूदा ग्लोबल NCAP परीक्षण मानकों के तहत एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के लिए 5-स्टार मिले हैं। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3-स्टार मिले हैं। बता दें कि मैग्नाइट के पिछले वर्जन में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे, जिसके चलते इसे सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी।

निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के फीचर्स इस कार में 1.0-लीटर NA पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका पहला इंजन 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबिल है। इसे 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT के साथ उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ये कार बेस्ट इन क्लास कम्फर्ट के साथ आती है। इसमें 360 डिग्री लेदर टच मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में पहली बार है। इसमें हीट इंसुलेशन कोटिंग वाली सीट्स मिलती हैं।