Nissan की बड़ी तैयारी, आने वाली हैं ये तीन धाकड़ SUV, लिस्ट में एक 7 सीटर भी

Apr 26, 2026 02:38 pm IST

निसान तेजी से नए मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इन एसयूवी में टेक्टॉन के साथ इसके कई अलग-अलग वेरिएंट शामिल हैं। साथ ही निसान अपनी एक 7 सीटर एसयूवी भी लाने वाली है।

निसान (Nissan) इंडियन मार्केट में कमबैक के लिए कमर कस चुका है। कंपनी तेजी से नए मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ट्रेंड को देखते हुए कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी चार नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की इन एसयूवी में टेक्टॉन के साथ इसके कई अलग-अलग वेरिएंट शामिल हैं। तो अगर आप भी निसान फैन हैं और कंपनी के नए प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं इन नई एसयूवी के बारे में।

Nissan Tekton यह भारत में निसान की पहली मिड-साइज एसयूवी होगी। यह रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। एसयूवी का बाहरी डिजाइन अलग होगा और निसान के शेयर किए गए टीजर फोटोज से यह साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने इसके लिए अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Patrol से इंस्पायर्ड डिजाइन को चुना है। इसमें सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और अन्य फीचर्स शामिल होंगे। निसान टेक्टॉन 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध आएगी, जो 100 PS की पावर और 160 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। इसका 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 163 PS की पावर और 280 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करेगा। यह 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा।

Tekton Hybrid निसान भी रेनो की तरह टेक्टॉन का हाइब्रिड वर्जन ला सकता है। एसयूवी का एक्सटीरियर लुक और फीचर्स रेग्युलर टेक्टॉन जैसे ही होंगे, लेकिन इंजन अलग होगा। इसमें 1.8 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए इसमें 1.4 kWh की बैटरी लगी होगी। उम्मीद है कि यह इस सेगमेंट के सबसे बेस्ट सिस्टम्स में से एक होगा, जिससे शहर में कार को 80 पर्सेंट तक इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। टेक्टॉन हाइब्रिड को रेग्युलर वर्जन के लॉन्च के कम से कम 3-6 महीने बाद लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है।

7-seater SUV कंपनी टेक्टॉन के बाद एक क 7-सीटर एसयूवी भी ला सकता है। दरअसल, यह ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध रेनो Boreal पर बेस्ड होगी। यह टेक्टॉन से थोड़ी लंबी, चौड़ी और ऊंची होगी, जिससे निसान इसमें सीट्स की थर्ड रो को शामिल कर सकेगा। अभी यह साफ नहीं है कि निसान इस एसयूवी के लिए पैट्रोल से इंस्पायर्ड एक्सटीरियर डिजाइन ऑफर करेगी या कोई अलग थीम अपनाएगी। इसे केवल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च जाएगा क्योंकि 1.0-लीटर इंजन 7-सीटर एसयूवी के लिए पावर के मामले में सही नहीं होगा।