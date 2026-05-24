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बड़ा धमाका करने की तैयारी में Nissan, लॉन्च होने वाली हैं कंपनी की ये चार दमदार SUV

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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निसान भारत में अपनी कुछ बेहतरीन एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में टेक्टॉन के साथ पैट्रोल और ब्रिजर भी शामिल हैं। आइए जानते हैं निसान की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

बड़ा धमाका करने की तैयारी में Nissan, लॉन्च होने वाली हैं कंपनी की ये चार दमदार SUV

निसान इंडियन कार मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी ने कुछ हफ्तों पहले भारत में अपनी ग्रेवाइट को लॉन्च किया था। अब कंपनी भारत में अपनी कुछ बेहतरीन एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में टेक्टॉन के साथ पैट्रोल और ब्रिजर भी शामिल हैं। आइए जानते हैं निसान की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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निसान टेक्टॉन

निसान अपनी टेक्टॉन को भारत में 9 जुलाई को लॉन्च करने वाला है। यह नई रेनो डस्टर का एक रीबेज्ड वर्जन होगी। इसका एक्सटीरियर लुक निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगा। वहीं, इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स डस्टर वाले ही रहने की उम्मीद है। टेक्टॉन को 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। बड़े इंजन के साथ मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि छोटे इंजन में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध होगा।

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निसान टेक्टॉन हाइब्रिड

कंपनी टेक्टॉन हाइब्रिड को इसी साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। इसमें कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन देगी। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से एसयूवी सिटी में 80 पर्सेट तक ईवी मोड में ड्राइव ऑफर करेगी। इसे डस्टर हाइब्रिड की एंट्री के बाद लॉन्च किया जा सकता है।

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निसान पैट्रोल

निसान की यह बड़ी एसयूवी साल 2027 के मिड में मार्केट में एंट्री कर सकती है। पैट्रोल 3.8 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V6 इंजन और 3.5 लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के साथ इंटरनैशनल मार्केट में उपलब्ध है। भारत में इसका कौनसा वेरिएंट आएगा इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नबीं जा सकता। यह निसान का फ्लैगशिप मॉडल होगा और टोयोटा की LC300 जैसी कारों को टक्कर देगा।

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निसान ब्रिजर

निसान ब्रिजर अगले साल के आखिर तक भारत में एंट्री कर सकती है। रेनो अपनी ब्रिजर में HR12 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकता है। यह वही इंजन है, जो इंटरनैशनल मार्केट में डस्टर, Captur, ऑस्ट्रल और राफेल समेत कई मौजूदा मॉडल्स में ऑफर किया जा रहा है। यह इंजन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी तैयार है और पहले से ही माइल्ड-हाइब्रिड, फुल-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड ऐप्लिकेशन में यूज किया जा रहा है। पिछले महीने ब्रिजर के कॉन्सेप्ट वर्जन के वर्ल्ड प्रीमियर में रेनो ने कन्फर्म किया था कि इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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