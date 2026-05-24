बड़ा धमाका करने की तैयारी में Nissan, लॉन्च होने वाली हैं कंपनी की ये चार दमदार SUV

निसान भारत में अपनी कुछ बेहतरीन एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में टेक्टॉन के साथ पैट्रोल और ब्रिजर भी शामिल हैं। आइए जानते हैं निसान की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

निसान इंडियन कार मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी ने कुछ हफ्तों पहले भारत में अपनी ग्रेवाइट को लॉन्च किया था। अब कंपनी भारत में अपनी कुछ बेहतरीन एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में टेक्टॉन के साथ पैट्रोल और ब्रिजर भी शामिल हैं। आइए जानते हैं निसान की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

निसान टेक्टॉन निसान अपनी टेक्टॉन को भारत में 9 जुलाई को लॉन्च करने वाला है। यह नई रेनो डस्टर का एक रीबेज्ड वर्जन होगी। इसका एक्सटीरियर लुक निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगा। वहीं, इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स डस्टर वाले ही रहने की उम्मीद है। टेक्टॉन को 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। बड़े इंजन के साथ मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि छोटे इंजन में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध होगा।

निसान टेक्टॉन हाइब्रिड कंपनी टेक्टॉन हाइब्रिड को इसी साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। इसमें कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन देगी। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से एसयूवी सिटी में 80 पर्सेट तक ईवी मोड में ड्राइव ऑफर करेगी। इसे डस्टर हाइब्रिड की एंट्री के बाद लॉन्च किया जा सकता है।

निसान पैट्रोल निसान की यह बड़ी एसयूवी साल 2027 के मिड में मार्केट में एंट्री कर सकती है। पैट्रोल 3.8 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V6 इंजन और 3.5 लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के साथ इंटरनैशनल मार्केट में उपलब्ध है। भारत में इसका कौनसा वेरिएंट आएगा इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नबीं जा सकता। यह निसान का फ्लैगशिप मॉडल होगा और टोयोटा की LC300 जैसी कारों को टक्कर देगा।