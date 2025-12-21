मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये गजब 7-सीटर SUV, 3-रो सेगमेंट में मचाएगी बवाल; XUV700 की हो सकती है छुट्टी!
निसान (Nissan) बहुत जल्द भारतीय SUV बाजार में 3-रो D-SUV ला सकती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बड़ा साइज, 7-सीटर लेआउट और ग्लोबल डिजाइन के साथ यह SUV उन ग्राहकों के लिए खास होगी, जो XUV700 और अल्काजार से कुछ अलग और ज्यादा प्रीमियम चाहते हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
जापानी कार निर्माता निसान (Nissan) भारत में अपनी SUV रणनीति को अब अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि उसकी नई 3-रो D-SUV भारत में 2027 की शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। यह SUV निसान (Nissan) के भारत में भविष्य के लॉन्च प्लान का अंतिम और सबसे अहम हिस्सा मानी जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
निसान के लॉन्च प्लान का फाइनल पीस
निसान (Nissan) ने भारत में अपनी नई पारी की शुरुआत 2024 में X-Trail SUV के साथ की थी। इसके बाद मैग्नाइट फेसलिफ्ट (Magnite Facelift) को पेश किया गया। अब 2027 में आने वाली यह तीन-रो D-SUV निसान (Nissan) की पूरी SUV रणनीति को पूरा करेगी। यह SUV कंपनी की मौजूदा और अपकमिंग लाइन-अप में टेक्टॉन (Tekton) से ऊपर पोजिशन की जाएगी, यानी यह निसान (Nissan) की अब तक की सबसे प्रीमियम मेड-इन-इंडिया SUV हो सकती है।
रेनो (Renault) की “सिस्टर कार” भी आएगी साथ-साथ
खास बात यह है कि निसान (Nissan) की इस 3-रो SUV की एक सिस्टर मॉडल रेनो (Renault) ब्रांड के तहत भी लॉन्च की जाएगी। दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी होंगी और लगभग एक ही समय पर भारतीय बाजार में दस्तक देंगी।
माना जा रहा है कि यह SUV, इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद डेसिया बिगर (Dacia Bigster) या रेनो बोरियल (Renault Boreal) से प्रेरित हो सकती है। इससे हमें इसके साइज, दमदार रोड प्रेजेंस और प्रीमियम अपील का अंदाजा मिलता है।
भारत में बनेगी, दुनिया भर में बिकेगी
निसान (Nissan) ने साफ किया है कि यह SUV भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। खास बात यह है कि इसे RHD (Right Hand Drive) और LHD (Left Hand Drive) दोनों मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे साफ है कि निसान (Nissan) के भारतीय प्लांट्स को कंपनी ग्लोबल हब के तौर पर विकसित करना चाहती है।
हाइब्रिड पावरट्रेन की उम्मीद
नई निसान 3-रो D-SUV में हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलने की पूरी संभावना है। इसका मकसद बेहतर माइलेज, कम उत्सर्जन और मजबूत परफॉर्मेंस देना होगा। यह SUV उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो पावर, स्पेस और फ्यूल एफिशिएंसी तीनों चाहते हैं।
किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
लॉन्च के बाद निसान (Nissan) की यह SUV सीधे तौर पर अल्काजार, कैरेंस और क्लैविस, XUV700 और MG हेक्टर प्लस जैसी पॉपुलर एसयूवी को टक्कर देगी, यानी मुकाबला सीधा भारत के सबसे हॉट और तेजी से बढ़ते 3-रो SUV सेगमेंट में होगा।
बाकी कंपनियों से अलग रणनीति
जहां मारुति (Maruti), हुंडई (Hyundai), टाटा (Tata) और किआ (Kia) जैसी कंपनियां सब-4 मीटर या कॉम्पैक्ट SUVs में ज्यादा फीचर्स जोड़ने पर फोकस कर रही हैं, वहीं निसान-रेनो (Nissan-Renault) एलायंस सीधे प्रीमियम और बड़े SUV सेगमेंट पर दांव लगा रही है। यह रणनीति उन ग्राहकों को लुभाने के लिए है, जो अब छोटी SUVs से आगे बढ़कर फुल-साइज, फैमिली-फ्रेंडली और पावरफुल SUVs की तलाश में हैं।
क्या होगी कीमत?
हालांकि, अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि निसान (Nissan) की यह 3-रो D-SUV 18 लाख से 25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च हो सकती है।
