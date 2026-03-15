Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

FASTag को लेकर NHAI का फैसला, 1 अप्रैल से प्राइवेट कार वालों के लिए महंगा होगा हाइवे का सफर

Mar 15, 2026 02:02 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

FASTag के ऐनुअल पास के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। 1 अप्रैल से प्राइवेट कार, जीप और वैन चलाने वाले ग्राहकों के लिए ऐनुअल पास महंगा होने वाला है। अभी इसके लिए ग्राहकों को 3 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं।  

FASTag को लेकर NHAI का फैसला, 1 अप्रैल से प्राइवेट कार वालों के लिए महंगा होगा हाइवे का सफर

हाइवे का सफर महंगा होने वाला है। FASTag के ऐनुअल पास के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। NHAI यानी नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FASTag Annual Pass की फी को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रिवाइज कर दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। अभी ऐनुअल पास के लिए ग्राहकों को 3 हजार रुपये देने पड़ते हैं। 1 अप्रैल से प्राइवेट कार, जीप और वैन चलाने वाले ग्राहकों को ऐनुअल पास के लिए 3075 रुपये खर्च करने होंगे। सब्सक्रिप्श प्राइस में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद नए फाइनेंशियल ईयर के लिए डिजिटल पास के मेन ऑपरेशनल बेनिफिट्स और वैलिडिटी पैरामीटर्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

नैशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर 200 टोल क्रॉसिंग

3075 रुपये की नई कीमत के बावजूद FASTag ऐनुअल पास रेग्युलर ट्रैवेलर्स के काफी पैसे बचाता है। यह पास प्राइवेट वीईकल ओनर्स को बड़े नैशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर 200 टोल क्रॉसिंग पर प्रीपेड एंट्री की सुविधा देता है। यह पास तब खत्म होता है, जब ग्राहक 200 टोल क्रॉसिंग पूरी कर लेते हैं या पास के डिजिटल ऐक्टिवेशन एक साल पूरे हो जाते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आंकड़ों से पता चलता है कि वाहन चालकों के बीच इस ऐनुअल पास काफी पसंद किया जा रहा है। इस वक्त देश भर में 5 लाख से अधिक ग्राहक टोल पेमेंट के लिए FASTag ऐनुअल पास का यूज कर रहे हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 87,878 - 95,465

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:₹80 हजार तक सस्ती हुईं ये टॉप 3 कार, इस कंपनी ने दिया मार्च में तगड़ा ऑफर

रेग्युलेटरी प्रोटोकॉल के अनुसार बढ़ती है कीमत

ऐनुअल पास की कीमत बढ़ाने का फैसला रेग्युलेटरी प्रोटोकॉल के अनुसार है। हाइवे टोल फी हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में रिवाइज किए जाते हैं। ये सिस्टमैटिक एडजस्टमेंट नैशनल हाइवे फी ऐक्ट के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य हैं और नैशनल होलसेल प्राइस इंडेक्स से सीधे जुड़े हुए हैं। 2.5 पर्सेंट का प्राइस हाइक पिछले फाइनेंशियल ईयर में दर्ज होलसेल इंफ्लेशन रेट को दिखाता है।

ये भी पढ़ें:आ रहीं किआ और हुंडई की ये अफोर्डेबल हाइब्रिड एसयूवी, लिस्ट में सोरेन्टो भी

जारी किए जा चुके हैं लगभग 11.86 करोड़ FASTag

रेग्युलर हाइवे ट्रैवल करने वाले ग्राहकों के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए साल 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर FASTag ऐनुअल पास की शुरुआत की गई थी। ऐनुअल पास खासतौर से नॉन-कमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड वीईकल्स के लिए बनाया गया है। वैलिड FASTag से लैस कोई भी कार, जीप या वैन इसका फायदा उठा सकती है। भारत में 2016 में शुरू होने के बाद से FASTag प्राइमरी टोल पेमेंट सिस्टम के रूप में उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 11.86 करोड़ FASTag जारी किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 5.9 करोड़ FASTag अभी भी ऐक्टिव हैं और इनका यूज देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट के लिए किया जाता है।

ये भी पढ़ें:₹4.30 लाख की इस सस्ती कार से भी दूर भागे ग्राहक, फरवरी में 375 लोगों ने खरीदा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।