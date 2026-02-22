1 अप्रैल 2026 से टोल पर कैश बंद! हाईवे सफर से पहले जान लें नया नियम, वरना हो जाएंगे परेशान

Feb 22, 2026 03:10 pm IST

भारत धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और हाईवे टोल सिस्टम इसका अगला बड़ा कदम हो सकता है। 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप हाईवे पर निकलें, तो जेब में कैश नहीं, बल्कि एक्टिव FASTag और मोबाइल में UPI जरूर होना चाहिए। जी हां, क्योंकि बहुत जल्द एक नया नियम लागू होने वाला है।

अगर आप हाईवे पर सफर करते समय अभी भी टोल प्लाजा पर कैश निकालते हैं, तो अब आदत बदलने का समय आ सकता है। नेशनल हाईवे एथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India -NHAI) 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर कैश टोल पेमेंट पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही है, यानी टोल प्लाजा पर अब सिर्फ डिजिटल भुगतान FASTag और UPI ही मान्य होंगे। आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं।

क्या बदलने वाला है?

अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो जाएगी। वहीं, सिर्फ FASTag और UPI से भुगतान होगा। इसमें देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे कवर होंगे। यह कदम भारत में पूरी तरह डिजिटल टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में बड़ा बदलाव होगा।

FASTag का दबदबा पहले से ही मजबूत

NHAI के मुताबिक FASTag की पहुंच अब 98% से ज्यादा हो चुकी है। आज ज्यादातर वाहन RFID तकनीक वाले FASTag के जरिए बिना रुके टोल पार कर रहे हैं। इससे लाइनें छोटी हुई हैं और समय की बचत हो रही है। इसके साथ ही कैश विवाद कम हुए हैं। UPI की सुविधा भी अब कई टोल प्लाजा पर उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को एक और डिजिटल विकल्प मिलता है।

अभी क्या है नियम?

मौजूदा नियमों के तहत अगर आपके वाहन में वैध FASTag नहीं है और आप कैश में भुगतान करते हैं, तो आपको डबल टोल देना पड़ता है। UPI से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल चार्ज लिया जाता है, यानी सरकार पहले से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

NHAI का कहना है कि कैश पेमेंट की वजह से पीक आवर्स में लंबी लाइनें लगती हैं और ट्रांजैक्शन में देरी होती है। इसके विवाद और कन्फ्यूजन बढ़ते हैं। अगर कैश लेन पूरी तरह हट जाती हैं, तो ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और सफर ज्यादा स्मूद बनेगा।

कितने टोल प्लाजा होंगे शामिल?

अगर योजना को मंजूरी मिलती है, तो अप्रैल 2026 से देशभर के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा सिर्फ डिजिटल मोड में ही पेमेंट स्वीकार करेंगे।