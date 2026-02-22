1 अप्रैल 2026 से टोल पर कैश बंद! हाईवे सफर से पहले जान लें नया नियम, वरना हो जाएंगे परेशान
भारत धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और हाईवे टोल सिस्टम इसका अगला बड़ा कदम हो सकता है। 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप हाईवे पर निकलें, तो जेब में कैश नहीं, बल्कि एक्टिव FASTag और मोबाइल में UPI जरूर होना चाहिए। जी हां, क्योंकि बहुत जल्द एक नया नियम लागू होने वाला है।
अगर आप हाईवे पर सफर करते समय अभी भी टोल प्लाजा पर कैश निकालते हैं, तो अब आदत बदलने का समय आ सकता है। नेशनल हाईवे एथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India -NHAI) 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर कैश टोल पेमेंट पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही है, यानी टोल प्लाजा पर अब सिर्फ डिजिटल भुगतान FASTag और UPI ही मान्य होंगे। आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं।
क्या बदलने वाला है?
अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो जाएगी। वहीं, सिर्फ FASTag और UPI से भुगतान होगा। इसमें देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे कवर होंगे। यह कदम भारत में पूरी तरह डिजिटल टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में बड़ा बदलाव होगा।
FASTag का दबदबा पहले से ही मजबूत
NHAI के मुताबिक FASTag की पहुंच अब 98% से ज्यादा हो चुकी है। आज ज्यादातर वाहन RFID तकनीक वाले FASTag के जरिए बिना रुके टोल पार कर रहे हैं। इससे लाइनें छोटी हुई हैं और समय की बचत हो रही है। इसके साथ ही कैश विवाद कम हुए हैं। UPI की सुविधा भी अब कई टोल प्लाजा पर उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को एक और डिजिटल विकल्प मिलता है।
अभी क्या है नियम?
मौजूदा नियमों के तहत अगर आपके वाहन में वैध FASTag नहीं है और आप कैश में भुगतान करते हैं, तो आपको डबल टोल देना पड़ता है। UPI से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल चार्ज लिया जाता है, यानी सरकार पहले से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है।
क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?
NHAI का कहना है कि कैश पेमेंट की वजह से पीक आवर्स में लंबी लाइनें लगती हैं और ट्रांजैक्शन में देरी होती है। इसके विवाद और कन्फ्यूजन बढ़ते हैं। अगर कैश लेन पूरी तरह हट जाती हैं, तो ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और सफर ज्यादा स्मूद बनेगा।
कितने टोल प्लाजा होंगे शामिल?
अगर योजना को मंजूरी मिलती है, तो अप्रैल 2026 से देशभर के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा सिर्फ डिजिटल मोड में ही पेमेंट स्वीकार करेंगे।
अगर आपके वाहन में अभी FASTag नहीं है या वह ठीक से काम नहीं कर रहा, तो समय रहते अपडेट कर लेना बेहतर होगा। डिजिटल पेमेंट से समय बचेगा और कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही टोल पर झंझट कम होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
