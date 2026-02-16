कैसे होता है FASTag स्कैम? सेफ रहने के लिए अपनाएं ये तरीका, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Feb 16, 2026 05:51 pm IST

मार्केट में FASTag एनुअल पास के नाम पर बड़ा स्कैम चल रहा है। NHAI ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है और हमें इससे कैसे सुरक्षित रहना है?

अगर आप FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल हाईवे अथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India -NHAI) ने लोगों को सावधान करते हुए बताया है कि इंटरनेट पर FASTag अनुअल पास (Annual Pass) के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स चल रही हैं, जो लोगों को ठग रही हैं। इन नकली साइट्स के जरिए लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन बदले में कोई असली पास नहीं दिया जाता। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कई शिकायतें सामने आईं कि कुछ वेबसाइट्स खुद को NHAI की आधिकारिक साइट बताकर FASTag Annual Pass बेच रही हैं। ये वेबसाइट्स देखने में बिल्कुल असली सरकारी पोर्टल जैसी लगती हैं। प्रोफेशनल डिजाइन और लोगो का इस्तेमाल करती हैं। गूगल सर्च एंड पेड विज्ञापनों के जरिए ऊपर दिखाई देती हैं और लोग इन्हें असली समझकर भुगतान कर देते हैं और धोकाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

कैसे काम करता है यह स्कैम?

1- ठग लोग NHAI जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं।

2- सर्च इंजन में पेड ऐड देकर उसे ऊपर दिखाते हैं।

3- यूजर से मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर और बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं।

4- पेमेंट गेटवे असली जैसा दिखता है, लेकिन पैसा सीधे ठगों के खाते में चला जाता है।

5- भुगतान के बाद या तो कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता या नकली रसीद भेज दी जाती है।

कई मामलों में वेबसाइट बाद में गायब भी हो जाती है।

NHAI ने क्या कहा?

NHAI ने स्पष्ट किया है कि FASTag सेवाएं केवल अधिकृत बैंकों, पेमेंट ऐप्स और आधिकारिक चैनलों के जरिए ही उपलब्ध हैं। किसी भी अनजान या संदिग्ध वेबसाइट से भुगतान न करें। सरकारी सेवा के नाम पर चल रहे विज्ञापनों पर तुरंत भरोसा न करें। यह एडवाइजरी गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre -I4C) के जरिए जारी की गई है।

कैसे रहें सुरक्षित?

हमेशा वेबसाइट का URL ध्यान से जांचें और स्पॉनसर्ड या पेड ऐड लिंक पर क्लिक करने से बचें। OTP, कार्ड डिटेल्स या पर्सनल जानकारी किसी से साझा न करें और अगर वेबसाइट संदिग्ध लगे तो तुरंत बाहर निकल जाएं। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।