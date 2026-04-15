NHAI का बैंक को निर्देश, आपकी इस एक गलती से FASTag हो जाएगा ब्लैकलिस्ट; फटाफट कर लें ये काम

NHAI ने बैंक से कहा कि वे अपने द्वारा जारी किए गए FASTag से जुड़े गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का तुरंत वेरिफिकेशन करें। साथ ही, उन FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दें जो गलत या अमान्य VRN से जुड़े हैं। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम में डेटा की एक्युरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है।

फास्टैग (FASTag) को लेकर लगातर नियमों में बदलाव होता रहता है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी इसके नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे, FASTag एनुअल पास की कीमत को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, 15 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू हो रहे हैं। जिसके बाद निर्धारित क्षमता से अधिक भार होने पर 4 गुना तक फास्टैग जुर्माना वसूला जाएगा। इस बीच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag जारी करने वाले सभी बैंकों के लिए एक नया निर्देश भी जारी किया है। जिसके FASTag इस्तेमाल करने वाले कई व्हीकल के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।

दरअसल, NHAI ने अपने निर्देश में कहा कि वे अपने द्वारा जारी किए गए FASTag से जुड़े गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) का तुरंत वेरिफिकेशन करें। साथ ही, उन FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दें जो गलत या अमान्य VRN से जुड़े पाए जाते हैं। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम में डेटा की एक्युरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है।

यह निर्देश NHAI को मिली कई शिकायतों के बाद आया है, जिनमें पाया गया कि FASTag रीडर द्वारा कैप्चर किया गया VRN, गाड़ी की नंबर प्लेट पर दिखाए गए असली रजिस्ट्रेशन नंबर से मेल नहीं खाता। निर्देश में कहा गया, "इस तरह की गड़बड़ियों से कानून लागू करने वाले तंत्र कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू की चोरी हो सकती है। साथ ही, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। यह देखा गया है कि इस तरह के मेल न खाने के मामलों की एक बड़ी संख्या उन FASTag से जुड़ी है जो FASTag जारी करने की प्रक्रिया को 'वाहन' डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने से पहले जारी किए गए थे।"

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, उस समय वेरिफिकेशन के तरीके काफी सीमित थे और ज्यादातर मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर थे। जिससे गाड़ी की पहचान के रिकॉर्ड में संभावित विसंगतियां पैदा हो सकती थीं। अपने निर्देश में NHAI ने इस बात पर जोर दिया कि FASTag के साथ VRN मैपिंग की एक्युरेसी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। खासकर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आने वाली टेक्नोलॉजी-बेस्ड पहलों को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है।