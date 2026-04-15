NHAI का बैंक को निर्देश, आपकी इस एक गलती से FASTag हो जाएगा ब्लैकलिस्ट; फटाफट कर लें ये काम
NHAI ने बैंक से कहा कि वे अपने द्वारा जारी किए गए FASTag से जुड़े गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का तुरंत वेरिफिकेशन करें। साथ ही, उन FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दें जो गलत या अमान्य VRN से जुड़े हैं। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम में डेटा की एक्युरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है।
फास्टैग (FASTag) को लेकर लगातर नियमों में बदलाव होता रहता है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी इसके नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे, FASTag एनुअल पास की कीमत को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, 15 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू हो रहे हैं। जिसके बाद निर्धारित क्षमता से अधिक भार होने पर 4 गुना तक फास्टैग जुर्माना वसूला जाएगा। इस बीच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag जारी करने वाले सभी बैंकों के लिए एक नया निर्देश भी जारी किया है। जिसके FASTag इस्तेमाल करने वाले कई व्हीकल के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।
दरअसल, NHAI ने अपने निर्देश में कहा कि वे अपने द्वारा जारी किए गए FASTag से जुड़े गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) का तुरंत वेरिफिकेशन करें। साथ ही, उन FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दें जो गलत या अमान्य VRN से जुड़े पाए जाते हैं। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम में डेटा की एक्युरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Benelli 502 C
₹ 5.25 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.62 - 2.04 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.7 लाख
यह निर्देश NHAI को मिली कई शिकायतों के बाद आया है, जिनमें पाया गया कि FASTag रीडर द्वारा कैप्चर किया गया VRN, गाड़ी की नंबर प्लेट पर दिखाए गए असली रजिस्ट्रेशन नंबर से मेल नहीं खाता। निर्देश में कहा गया, "इस तरह की गड़बड़ियों से कानून लागू करने वाले तंत्र कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू की चोरी हो सकती है। साथ ही, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। यह देखा गया है कि इस तरह के मेल न खाने के मामलों की एक बड़ी संख्या उन FASTag से जुड़ी है जो FASTag जारी करने की प्रक्रिया को 'वाहन' डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने से पहले जारी किए गए थे।"
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, उस समय वेरिफिकेशन के तरीके काफी सीमित थे और ज्यादातर मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर थे। जिससे गाड़ी की पहचान के रिकॉर्ड में संभावित विसंगतियां पैदा हो सकती थीं। अपने निर्देश में NHAI ने इस बात पर जोर दिया कि FASTag के साथ VRN मैपिंग की एक्युरेसी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। खासकर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आने वाली टेक्नोलॉजी-बेस्ड पहलों को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है।
व्हीकल ओनर्स इस तरह गड़बड़ी कर रहे
कई व्हीकल ओनर्स FASTag को लेकर इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्हीकल ओनर्स कई बार एक फास्टैग लेते हैं और उसे अलग-अलग गाड़ियों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में टोल तो कट जाता है, लेकिन FASTag का रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर से मैच नहीं करता। वहीं, कई प्राइवेट व्हीकल ओनर्स भी FASTag को कार की विंडशील्ड पर नहीं लगाकर अपनी पॉकेट में रखते हैं। वहीं, टोल पार करते समय वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो कई बार बिना FASTag रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल को भी टोल से निकाल लेते हैं। अब उम्मीद है कि NHAI की इस पहल से कई व्हीकल के FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। ऐसे में यदि आपका FASTag व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिंक नहीं हैं, तब उसे फटाफट लिंक करवा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।