फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए खुशखबरी! जल्द नए अवतार में होगी SUV की एंट्री; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नेक्स्ट-जेन मॉडल तैयार कर रही है। इसी क्रम में विदेशों में इसके टेस्ट मॉडल को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है।
फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नेक्स्ट-जेन मॉडल तैयार कर रही है। इसी क्रम में विदेशों में इसके टेस्ट मॉडल को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है। इसे देखकर लगता है कि कंपनी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले इसे दुनिया के सामने पेश कर दिया जाएगा। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi के अनुसार, ग्लोबल लॉन्च के तुरंत बाद इसे भारतीय मार्केट में भी उतार दिया जाएगा। आइए जानते हैं नई फॉर्च्यूनर में होने जा रहे संभावित बदलावों के बारे में विस्तार से।
इंटीरियर दिखेगा एकदम मॉडर्न
इस बार नई फॉर्च्यूनर में बड़ा और सबसे खास बदलाव इसके केबिन में होने जा रहा है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका इंटीरियर पूरी तरह बदल जाएगा और एकदम मॉडर्न दिखेगा। कार के डैशबोर्ड पर 12.3 इंच की दो बड़ी स्क्रीन मिलेंगी। इसमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर के सामने डिजिटल मीटर के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा, गाड़ी में इंटरनेट से चलने वाले फीचर्स, इंटरनेट से अपडेट होने वाला सिस्टम, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, चारों तरफ नजर रखने वाला 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स (ADAS) दिए जाएंगे।
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Toyota Rumion
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Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
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Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
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₹ 11.41 - 12.51 लाख
नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी फॉर्च्यूनर
भारतीय ग्राहकों के लिए गाड़ी के अंदर होने वाला यह बदलाव बहुत मायने रखता है। अब तक लोग फॉर्च्यूनर को इसके रौब, मजबूती और बेहतरीन रीसेल वैल्यू की वजह से आंख बंद करके खरीदते थे। इसके साथ ही गाड़ी के नीचे का ढांचा प्लेटफॉर्म भी बदला जा रहा है। इसे टोयोटा के नए टीएनजीए-एफ (TNGA-F) प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिस पर नई हिल्क्स भी बनी है। इससे गाड़ी की मजबूती बढ़ेगी, सफर ज्यादा आरामदायक होगा और ऑफ-रोडिंग में भी पहले से ज्यादा मजा आएगा।
डिजाइन में भी होगा बड़ा बदलाव
ढांचे में हुए इस बड़े बदलाव से हाईवे पर गाड़ी चलाने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। यह उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बिना हिचकिचाए दौड़ेगी। लुक्स की बात करें तो बाहर से भी यह कार पूरी तरह नई दिखने वाली है। सामने की तरफ इसमें पतली और शार्प दिखने वाली एलईडी हेडलाइट्स, एक चौड़ी ग्रिल और नया बंपर मिलेगा। साइड से देखने पर यह गाड़ी पहले की तरह ही मस्कुलर और ऊंची दिखेगी, लेकिन इसमें कुछ नई कट्स-लाइंस और नए डिजाइन के अलॉय व्हील जोड़े गए हैं। पीछे की तरफ एलईडी लाइट की एक लंबी पट्टी होगी जो दोनों टेल-लैंप्स को जोड़ेगी।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
दुनिया भर के मार्केट के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन देने की तैयारी में है। भारत में कंपनी पहले से ही इनोवा हाईक्रॉस और हाइराइडर जैसी गाड़ियों में हाइब्रिड तकनीक दे रही है, जिससे भारी-भरकम गाड़ियों का माइलेज भी बहुत शानदार हो जाता है। हालांकि, भारत में लॉन्चिंग के वक्त ही हाइब्रिड फॉर्च्यूनर आएगी या इसे बाद में लाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी तय करती है। साथ ही मार्केट में इसकी कितनी डिमांड रहती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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