इस कार को भारतीयों ने दिखाया 'ठेंगा', बाजार से समेटना पड़ा बोरिया-बिस्तर; अब आ रहा नया मॉडल

विदेशी बाजारों में इस इलेक्ट्रिक SUV का शानदार परफॉर्मेंस जारी है। इस वजह से कंपनी अब इसका नेक्स्ट-जनरेशन वर्जन के फोटोज इसके ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्च से पहले ही लीक हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक कार पहले से ज्यादा बेहतर और बोल्ड नजर आ रही है।

इस कार का आ रहा इतना शानादर मॉडल

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हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV कोना इलेक्ट्रिक भारत में सफल नहीं हो पाई। खराब सेल्स से जूझने के बाद कंपनी ने इसे जून 2024 के आसपास हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हालांकि, विदेशी बाजारों में इस इलेक्ट्रिक SUV का शानदार परफॉर्मेंस जारी है। इस वजह से कंपनी अब इसका नेक्स्ट-जनरेशन वर्जन के फोटोज इसके ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्च से पहले ही लीक हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक कार पहले से ज्यादा बेहतर और बोल्ड नजर आ रही है। चलिए इसके लीक फोटोज में क्या डिटेल सामने आई, जानते हैं।

अपने पिछले मॉडल के स्मूथ, हैचबैक जैसे आकार से बिल्कुल अलग, लीक हुई नेक्स्ट-जनरेशन कोना का लुक ज्यादा ऊंचा और बॉक्सी है। नॉर्थ अमेरिका में दिखाए गए हुंडई के ऑफ-रोड-फोकस्ड 'क्रेटर कॉन्सेप्ट' से इंस्पायर्ड इस डिज़ाइन में शार्प लाइन्स, क्लैमशेल बोनट, IONIQ फैमिली से इंस्पायर्ड पिक्सेलेटेड LED लाइट सिग्नेचर और साफ तौर पर दिखने वाली व्हील आर्च क्लैडिंग शामिल है।

जहां पुराने मॉडल में गोल आकार था, वहीं आने वाला वर्जन एक मजबूत SUV की पहचान पर ज्यादा जोर देता है। इसका लुक ज्यादा चौड़ा और ऊंचा लगता है, जिसका मकसद बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और केबिन में ज्यादा हेडरूम देना है। ग्लोबली, हुंडई कोना को एक फ्लेक्सिबल मल्टी-पावरट्रेन प्लेटफॉर्म पर पेश करना जारी रखेगी, जिसमें प्योर इलेक्ट्रिक (EV), हाइब्रिड (HEV) और पेट्रोल (ICE) सेटअप शामिल होंगे। इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोना इलेक्ट्रिक भारत में वापस आएगी, क्योंकि क्रेटा इलेक्ट्रिक ने इसकी जगह ले चुकी है।

भारत की हुंडई कोना EV के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस कोना इलेक्ट्रिक कार को दो बैट्री पैक 48.4 kWh और 65.4 kWh ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी का दावा है कि कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 490 किलोमीटर की WLTP रेंज मिलेगी। EV क्रॉसओवर को एक स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग रेंज मॉडल में पेश किया जाएगा। कार में 12.3-इंच का डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड, ADAS, LED लाइटिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक गियर सिलेक्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इसके फ्रंट में रैपराउंड फ्रंट लाइट बार मिलता है। कोना EV में हुंडई आयोनिक 5 के जैसी ही पिक्सल ग्राफिक्स एक्सटीरियर और शार्प लाइन्स के साथ-साथ स्प्लिट LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। कार की लंबाई 4,355 मिमी है और ये पुरानी कोना से लगभग 150 मिमी लंबी है। वहीं व्हीलबेस को भी 25 मिमी बढ़ाया गया है। डेशबोर्ड पर आयोनिक 5 के जैसे ही 12.3-इंच रैपराउंड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।