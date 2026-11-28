टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन मॉडल जल्द ही दुनिया के सामने आ सकता है। यह SUV पिछले 11 साल से ज्यादा समय से बिना किसी बड़े बदलाव के बिक रही है। अब इसके नए मॉडल की तैयारी लगभग पूरी दिख रही है।

नए अवतार में एंट्री करने की तैयारी कर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर

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टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन मॉडल जल्द ही दुनिया के सामने आ सकता है। यह SUV पिछले 11 साल से ज्यादा समय से बिना किसी बड़े बदलाव के बिक रही है। अब इसके नए मॉडल की तैयारी लगभग पूरी होती दिख रही है। साउथ अफ्रीका की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई फॉर्च्यूनर को अगले हफ्ते यानी 1 दिसंबर, 2026 को ग्लोबली पेश किया जा सकता है। हालांकि, टोयोटा ने अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया है। हाल ही में इसका एक टेस्ट मॉडल अर्जेंटीना में भी देखा गया है। वहां इसे SW4 नाम से बेचा जाता है। खास बात यह है कि नई फॉर्च्यूनर में टोयोटा हीलक्स से कई बड़े अपडेट मिल सकते हैं। आइए इसके 5 बड़े बदलाव जानते हैं।

1. नया इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स नई फॉर्च्यूनर के केबिन में इस बार बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नई हीलक्स की तरह 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसका डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल भी नए डिजाइन में आएगा। पहली बार इसमें ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

2. मिलेगा माइल्ड हाइब्रिड नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकता है। यह इंजन 204bhp की पावर देता है। इसके मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल में 420Nm और ऑटोमैटिक मॉडल में 500Nm का टॉर्क मिलता है। टोयोटा ने जून, 2025 में फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पेश की थी। नए मॉडल में इसे ज्यादा वैरिएंट में दिया जा सकता है। कुछ विदेशी बाजारों में 2.4-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है।

3. बाहर से पूरी तरह नया होगा लुक नई फॉर्च्यूनर के टेस्ट मॉडल को देखकर पता चलता है कि कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर डिजाइन पर खास ध्यान दिया है। इसमें नए एंगुलर हेडलैंप, बदला हुआ बोनट और नई मेश ग्रिल मिल सकती है। पीछे की तरफ नए टेललैंप के बीच LED लाइट बार दिया जा सकता है। हालांकि, SUV के साइड डिजाइन में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी खिड़कियों के आसपास मिलने वाला पुराना डिजाइन भी जारी रह सकता है।

4. मौजूदा प्लेटफॉर्म पर ही तैयार होगी SUV नई फॉर्च्यूनर में लैंड क्रूजर 300 वाला TNGA-F प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बजाय कंपनी मौजूदा IMV प्लेटफॉर्म के नए वर्जन का इस्तेमाल कर सकती है। यानी इसमें पहले की तरह लैडर-फ्रेम चेसिस मिलेगी। बेहतर ड्राइविंग के लिए सस्पेंशन में बदलाव और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी दिया जा सकता है। इसके 4-व्हील ड्राइव मॉडल में लो-रेंज ट्रांसफर केस और रियर डिफरेंशियल लॉक मिलने की उम्मीद है।