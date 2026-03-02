सरप्राइज! नए अवतार में आ रही Hyundai Creta, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; भारत में कब होगी एंट्री?

Mar 02, 2026 05:00 pm IST

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) एक बार फिर तहलका मचाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, दक्षिण कोरिया की सड़कों पर हाल ही में नई पीढ़ी (Next-Gen) की क्रेटा को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा डिमांड में रहने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) एक बार फिर तहलका मचाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, दक्षिण कोरिया की सड़कों पर हाल ही में नई पीढ़ी (Next-Gen) की क्रेटा को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, कार पूरी तरह से ढकी हुई थी। इसकी बनावट और साइज को देखकर साफ लग रहा है कि यह सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक नया मॉडल होने वाला है। एचटी ऑटो के अनुसार, नई क्रेटा मौजूदा मॉडल से थोड़ी लंबी और ऊंची हो सकती है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन इस बार हुंडई ने क्रेटा के लुक्स के साथ-साथ इसके पहियों पर भी काफी काम किया है। स्पाय तस्वीरों में कार के साथ 19-इंच के शानदार ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स नजर आए हैं। ऐसा आमतौर पर बड़ी और महंगी एसयूवी में देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट और रियर बंपर को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है, जिसमें नई लाइटिंग सिग्नेचर (LED DRLs और टेललैंप्स) देखने को मिल सकती है। कंपनी इसे पूरी तरह से नया फील देने की कोशिश कर रही है।

'बॉस मोड' से लैस होगी एसयूवी सबसे बड़ी चर्चा इसके केबिन और 'बॉस मोड' फीचर की है। नई क्रेटा के अंदर अब लग्जरी कारों की तरह फ्रंट पैसेंजर सीट को पीछे बैठे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। इसे 'बॉस मोड' कहा जाता है। इसके अलावा, इंटीरियर में बड़ी डिजिटल स्क्रीन, बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स और प्रीमियम लेदरेट सीट्स देखने को मिलेंगी। सेफ्टी के लिहाज से भी इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया जा सकता है।

मिल सकता है हाइब्रिड इंजन पावरट्रेन की बात करें तो भारत में हुंडई अपनी पुरानी भरोसेमंद तिकड़ी 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन को जारी रख सकती है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज 'हाइब्रिड' (Hybrid) इंजन हो सकता है। भारत में इस नई क्रेटा (कोडनेम SX3) के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक शोरूम में पहुंचने की संभावना है।