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मार्केट में फिर गदर मचाने आ रही नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा, सामने आईं ये 5 बड़ी खूबियां; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में कई कंपनियों ने मिड-साइज एसयूवी लॉन्च करके खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इसके बावजूद हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। यह अपने सेगमेंट में लगातार बेस्ट-सेलर बनी हुई है।

मार्केट में फिर गदर मचाने आ रही नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा, सामने आईं ये 5 बड़ी खूबियां; जानिए डिटेल्स
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भारतीय मार्केट में कई कंपनियों ने मिड-साइज एसयूवी लॉन्च करके खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इसके बावजूद हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। यह अपने सेगमेंट में लगातार बेस्ट-सेलर बनी हुई है। साथ ही यह कंपनी की भी बेस्ट-सेलिंग मॉडल बनी हुई है। इस बादशाहत को बनाए रखने के लिए हुंडई अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी अपनी इस चहेती एसयूवी को बिल्कुल नए तीसरे-जनरेशन अवतार में साल 2027 तक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आइए नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा से जुड़ी ये 5 सबसे बड़ी और खास बातें जानते हैं।

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बिल्कुल नया और मजबूत प्लेटफॉर्म

नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा को कंपनी के बिल्कुल नए 'K3' प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह नया प्लेटफॉर्म कार की मजबूती और सेफ्टी को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। यह केबिन के अंदर बाहर का शोर आने से भी मजबूती से रोकेगा। इस एडवांस आर्किटेक्चर की वजह से सड़क पर गाड़ी की स्टेबिलिटी काफी शानदार हो जाएगी, जिससे ग्राहकों को बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

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बोल्ड और ज्यादा स्पेस वाली

हुंडई की यह नई क्रेटा अपने 'क्रेटर' कॉन्सेप्ट डिजाइन से प्रेरित होगी। इसकी वजह से इसका बाहरी लुक काफी मस्कुलर और रफ-एंड-टफ दिखाई देगा। कार की लंबाई करीब 120 मिमी और चौड़ाई 30 मिमी तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही कार का व्हीलबेस भी 80 मिमी बड़ा हो जाएगा। इसका सीधा फायदा कार के अंदर मिलने वाले शानदार केबिन स्पेस और बड़े बूट स्पेस के रूप में दिखेगा।

आराम के मामले में होगी नंबर-1

केबिन में ज्यादा जगह होने के साथ-साथ नई क्रेटा में ज्यादा चौड़ी और एडवांस सीटें दी जाएंगी। ड्राइवर की सीट में पावर रिक्लाइनिंग के साथ अब पावर लम्बर सपोर्ट भी मिलेगा, जो सफर को आरामदायक बनाएगा। इतना ही नहीं, कार की फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन जैसे लग्जरी फीचर्स दिए जाएंगे। पूरे केबिन के लिए इसमें डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा।

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हाइटेक फीचर्स और मॉडर्न इंटीरियर

नई क्रेटा के अंदर हुंडई का बिल्कुल नया कॉपकिट डिस्प्ले कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसमें इंफोटेनमेंट के लिए 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और ड्राइवर के लिए 9.9-इंच का स्लिम डिजिटल क्लस्टर दिया जाएगा। इसका सिस्टम 'एंड्रॉइड ऑटोमोटिव ओएस' पर काम करेगा, जिसमें गूगल मैप्स जैसी ऐप्स इन-बिल्ट होंगी। इसे स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल करना बेहद आसान होगा।

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मिलेगा हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन

मौजूदा क्रेटा से अलग इस नेक्स्ट-जेन मॉडल को हाइब्रिड तकनीक के अनुकूल बनाया गया है। शुरुआत में इसे पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ही उतारा जाएगा। लेकिन लॉन्चिंग के कुछ महीनों बाद कंपनी इसमें 1.5-लीटर इंजन वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम शामिल करेगी। इस हाइब्रिड वैरिएंट में करीब 25 किमी/लीटर का धांसू माइलेज मिलेगा। साथ ही व्हीकल-टू-लोड (V2L) चार्जिंग फीचर भी दिया जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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