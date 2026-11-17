Toyota फैन्स के लिए बेहद खास हैं अगले दो हफ्ते, आने वाली हैं ये दो शानदार गाड़ियां, लिस्ट में नई फॉर्च्यूनर भी
टोयोटा अगले दो हफ्तों में अपनी दो नए प्रोडक्ट लाने वाली है। इनमें इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट और नेक्स्ट-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कंपनी इन नई कारों में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
टोयोटा (Toyota) फैन्स के लिए अगले दो हफ्ते बेहद खास और एक्साइटिंग रहने वाले हैं। इस दौरान कंपनी अपनी इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट और नेक्स्ट-जेनेरशन फॉर्च्यूनर को लाने वाली है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट 25 नवंबर 2026 को लॉन्च होगा। वहीं, नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को होने वाला है। तो आइए जानते हैं कंपनी इन नई कारों में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट
टोयोटा पिछले कुछ समय से भारत में इनोवा हाइक्रॉस की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी इसे 25 नवंबर 2026 को लॉन्च करेगी। इनोवा हाइक्रॉस को कुछ साल पहले इनोवा क्रिस्टा की जगह लाया गया था। लॉन्च के बाद इसे पहली बार बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। नई हाइक्रॉस के फ्रंट डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका फ्रंट फेसिया नई हाइलक्स से प्रेरित हो सकता है। टीजर में LED DRLs का नया डिजाइन नजर आया है। हाइक्रॉस का यह मिड-साइकिल फेसलिफ्ट है, इसलिए केबिन में भी कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Hycross facelift
₹ 20 - 33 लाख
Toyota Innova Crysta
₹ 19.95 - 27.1 लाख
Toyota Belta
₹ 10 लाख से शुरू
Toyota Supra
₹ 85 - 95 लाख
Toyota Hilux
₹ 31.99 - 36.69 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.99 - 10.98 लाख
इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दी जा सकती हैं। आगे की सीट्स के साथ पीछे की सीट्स में भी वेंटिलेशन फीचर मिलने की संभावना है। वहीं, टॉप वेरिएंट में ADAS फीचर्स कंटिन्यू रह सकते हैं। इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। नई इनोवा हाइक्रॉस में मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकते हैं। दोनों इंजन CVT गियरबॉक्स के साथ आते हैं।
नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर
टोयोटा 1 दिसंबर 2026 को अपनी पॉप्युलर एसयूवी फॉर्च्यूनर के नेक्स्ट जेनरेशन का ग्लोबल डेब्यू कराने वाली है। इसका ऑफिशियल लॉन्च अगले साल होने की उम्मीद है। इंडियन मार्केट में नई फॉर्च्यूनर को 2027 में लाया जा सकता है। नई एसयूवी को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। सामने आए फोटोज और डिजिटल रेंडर्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका साइज मौजूदा मॉडल से बड़ा हो सकता है। यह अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।
डिजाइन की बात करें, तो इसमें नई LED हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल और नए बंपर के साथ ज्यादा शार्प फ्रंट लुक मिल सकता है। इसका फ्रंट डिजाइन नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड होने की उम्मीद है। पीछे की तरफ भी नई टेललाइट्स और अपडेटेड डिजाइन देखने को मिल सकता है। केबिन में पहले से ज्यादा प्रीमियम लेआउट और नए फीचर्स मिलने की संभावना है।
इसका डैशबोर्ड, स्टीयरिंग और कंट्रोल्स Land Cruiser Prado से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। नई फॉर्च्यूनर में 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। कुछ डीजल वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, डीजल इंजन के रेग्युलर और माइल्ड-हाइब्रिड दोनों ऑप्शन मिलने की संभावना है। नई जेनरेशन के साथ इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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