Toyota फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने लॉन्च हो सकती है नई Hilux, गजब है लुक

टोयोटा हाइलक्स का इंतजार खत्म होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक को भारत में 28 जुलाई को लॉन्च कर सकती है। इसका डिजाइन मौजूदा हाइलक्स से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगा।

टोयोटा की नई हाइलक्स का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक इंडियन मार्केट में 28 जुलाई 2026 को लॉन्च कर सकता है। कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लॉन्च को लेकर तैयारियां जरूर तेज हो चुकी हैं। नई हाइलक्स में डिजाइन, टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल सेटअप में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगा डिजाइन नई हाइलक्स का फ्रंट डिजाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। कंपनी ने इसके ट्रेडिशनल और नॉर्मल लुक को पीछे छोड़ते हुए अधिक चौड़े और दमदार विजुअल स्टांस को अपनाया है। फ्रंट में स्लिम LED लाइटिंग एलिमेंट्स, ब्लैक-आउट कनेक्टिंग पैनल और बड़ा Toyota ब्रैंडिंग लोगो दिया जाएगा। इसके अलावा स्क्वेयर व्हील आर्च, ऊंची शोल्डर लाइन और अधिक उभरी हुई बॉडी सरफेसिंग इसे पहले से अधिक रगेड और प्रीमियम लुक देगी। कुल मिलाकर नई हाइलक्स का डिजाइन मॉडर्न एसयूवी और पिकअप ट्रक के कॉम्बो जैसा नजर आएगा।

प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव, ऑफ-रोडिंग क्षमता होगी बेहतर नई हाइलक्स मौजूदा IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेड वर्जन पर बेस्ड होगी। इसके सस्पेंशन और चेसिस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनके चलते बेहतर बॉडी कंट्रोल, अधिक आरामदायक राइड क्वालिटी और पहले से बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। नई हाइलक्स लगभग 1 टन तक का पेलोड ले जाने की कैपेसिटी के साथ आएगी। जबकि, इसकी टोइंग कैपेसिटी 3.5 टन तक पहुंच सकती है। ऑफ-रोडिंग के लिहाज से यह पिकअप ट्रक 700 मिमी की वॉटर वेडिंग दी गई है।

204 PS वाला डीजल इंजन देगा दमदार प्रदर्शन ग्लोबल मार्केट में नई हाइलक्स को 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जा रहा है। कुछ वेरिएंट्स में इस इंजन के साथ 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। यह पावरट्रेन 204 PS की मैक्सिमम पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर किया गया है। भारत में कंपनी इसे इसी इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर कर सकती है। कुछ मार्केट्स में हाइलक्स फुली इलेक्ट्रिक वर्जन भी उपलब्ध है। इस मॉडल में 59.2 kWh बैटरी पैक और ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है। हालांकि, ऐसी संभावना कम है कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक वर्जन को भारत में लॉन्च करे। भारत में शुरुआत में डीजल और माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट्स पर ही फोकस रहने की उम्मीद है।