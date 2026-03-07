ग्राहकों के दिल पर राज करने आ रही नई फॉर्च्यूनर, सामने आए धाकड़ फोटोज, भौकाली है लुक

Mar 07, 2026 05:02 pm IST

नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ दिनों से इस अपकमिंग एसयूवी के लीक फोटो सामने आ रहे हैं, जिससे ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च टाइमफ्रेम के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच Cartoq ने नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के कुछ फोटोज को शेयर करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। फोटोज को देख कर कहा जा सकता है कि नई फॉर्च्यूनर अंदर और बाहर से काफी बदल गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

दमदार है फ्रंट लुक नई फॉर्च्यूनर का फ्रंट डिजाइन पहले की तरह स्लीक और शार्प नहीं, बल्कि बोल्ड और दमदार है। इसका मुख्य आकर्षण नई स्लीक एलईडी हेडलाइट्स होंगी जिनमें सी-शेप एलईडी डीआरएल लगे हैं। इस बार ग्रिल को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है और अब इसके सेंटर में लोगो की जगह टेक्स्ट में टोयोटा लिखा हैं। ग्रिल की बात करें तो, नई फॉर्च्यूनर के सेंटर पार्ट में काले रंग की हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल देखने को मिलेगी।

इसके अलावा, इसमें बोल्ड फ्रंट बंपर होगा जिसके दोनों ओर एलईडी डीआरएल स्ट्रिप्स और वर्टिकल एयर वेंट्स होंगे। इस बार एसयूवी में ADAS भी मिलेगा, जिसका रडार सेंसर बंपर के लोअर मिडिल हिस्से में लगाया गया है। एसयूवी के लोअर फ्रंट सेक्शन में स्किड प्लेट और एलईडी फॉग लाइट्स भी मिलेंगी।

19 इंच के बड़े अलॉय वील्स नई फॉर्च्यूनर का प्रोफाइल जो दिखने में मौजूदा मॉडल से काफी मिलता-जुलता है। इसका कारण यह है कि नए मॉडल का बेस मौजूदा मॉडल और IMV लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर है। दरवाजों, खिड़कियों और साइड पैनल का डिजाइन लगभग एक जैसा है। इस बार Fortuner में 19 इंच के बड़े अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है।

लोअर वेरिएंट में 18 इंच के नए अलॉय वील्स दिए जा सकते हैं। नई फॉर्च्यूनर के पिछले हिस्से की बात करें तो, मौजूदा मॉडल से यह अलग दिख रहा है। यह ज्यादा स्क्वेयर शेप का है और इसमें नई LED टेललाइट्स होंगी, जिनके बीच में एक कनेक्टिंग LED लाइट भी होगी। रियर में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और एक नया, अधिक शार्प दिखने वाला बंपर भी होगा।

सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में टोयोटा फॉर्च्यूनर में सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि टोयोटा इस बार नई फॉर्च्यूनर में वे सभी मॉडर्न फीचर्स देगा, जो इसी सेगमेंट की दूसरी एसयूवी में मिलते हैं। न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर में बिल्कुल नया और पहले से अधिक मॉडर्न डैशबोर्ड और केबिन लेआउट होने की उम्मीद है।

इसमें 12.3 इंच का स्टैंडअलोन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज, लैंड क्रूजर एफजे और प्राडो से इंस्पायर्ड नया स्टीयरिंग वील, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीट्स, नया सेंटर कंसोल, ज्यादा फिजिकल बटन, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और कई अन्य मॉर्डन कंफर्टेबल फीचर शामिल होंगे।

मिल सकता है 2.4-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन टोयोटा फॉर्च्यूनर में वही भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 201 बीएचपी पावर और 500 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी होगा। वहीं, दूसरा ऑप्शन 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन होगा। ऐसी खबरें भी हैं कि फॉर्च्यूनर में 2.4-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है। फॉर्च्यूनर के 2026 के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 40-50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।