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नई फॉर्च्यूनर में मिल सकते हैं ये 5 जबर्दस्त फीचर, लिस्ट में सनरूफ और ADAS भी

By Kumar Prashant Singh
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टोयोटा जल्द नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर लाएगी। इसमें 12.3-इंच डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ADAS, हाइब्रिड वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स और पहली बार पैनोरमिक सनरूफ जैसे 5 बड़े अपडेट मिल सकते हैं।

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टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत की सबसे पॉप्युलर फुल-साइज SUV में से एक है। दमदार लुक, भरोसेमंद इंजन और शानदार ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के कारण यह वर्षों से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। हालांकि, फीचर्स के मामले में फॉर्च्यूनर अपने कई कॉम्पिटीटर्स से पीछे रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए अब कंपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च करने की तैयारी में है। नई एसयूवी में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं ऐसे 5 बड़े अपडेट, जो नई फॉर्च्यूनर में देखने को मिल सकते हैं।

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1. बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

मौजूदा फॉर्च्यूनर में मिलने वाला 8-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम अब आउटडेटेड लगने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई फॉर्च्यूनर में इसकी जगह 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ छोटा TFT MID भी हटाकर 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। वहीं, लोअर वेरिएंट्स में छोटा डिस्प्ले दिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि Wireless Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट से ही मिल सकते हैं।

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2. 360-डिग्री कैमरा होगा स्टैंडर्ड

फिलहाल फॉर्च्यूनर में 360-डिग्री कैमरा केवल एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन नई जनरेशन मॉडल के टॉप वेरिएंट्स में इसे स्टैंडर्ड फीचर बनाया जा सकता है। आज के समय में बलेनो और डिजायर जैसी हैचबैक और सेडान कारों में भी 360-डिग्री कैमरा मिलने लगा है। ऐसे में टोयोटा भी अपनी फ्लैगशिप एसयूवी में यह फीचर देने की तैयारी कर सकती है।

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3. पहली बार मिलेगा ADAS

फॉर्च्यूनर में यह फीचर अब तक नहीं दिया गया है। थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल में फ्रंट रडार दिखाई दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई फॉर्च्यूनर में ADAS टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इंडियन मॉडल में भी यह फीचर आने की उम्मीद है। हालांकि, ADAS जुड़ने से एसयूवी की कीमत में लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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4. माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में भी वेंटिलेटेड सीट्स

मौजूदा फॉर्च्यूनर में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स केवल नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे महंगे माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स में यह सुविधा नहीं मिलती। नई फॉर्च्यूनर में कंपनी इस कमी को दूर कर सकती है और उम्मीद है कि वेंटिलेटेड सीट्स सभी टॉप वेरिएंट्स, खासकर हाइब्रिड मॉडल्स में भी उपलब्ध होंगी।

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5. पैनोरमिक सनरूफ की एंट्री

फॉर्च्यूनर के ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक सनरूफ का न होना रहा है। इसके लगभग सभी मेन कॉम्पिटीटर अब पैनोरमिक सनरूफ के साथ आते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगली जनरेशन फॉर्च्यूनर में पहली बार पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा, जिससे एसयूवी का प्रीमियम फील और भी बेहतर होगा।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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