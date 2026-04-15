आने वाली है बिल्कुल नई Fortuner, बस थोड़ा सा और इंतजार, मिलेंगे गजब के फीचर, रोड प्रेजेंस भी दमदार

Apr 15, 2026 04:39 pm IST

नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च हो सकती है। इसके टेस्ट प्रोटोटाइप को कई बार देखा जा चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी एंट्री भारत में भी होने वाली है। नई फॉच्यूनर में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

नई फॉर्च्यूनर का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इसी साल के सेकेंड हाफ या अगले साल की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नई फॉर्च्यूनर के टेस्ट प्रोटोटाइप्स को बाहर के देशों में कई बार देखा जा चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फुल-साइज एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद भारत में भी एंट्री कर सकती है।

मौजूदा मॉडल से काफी अग्रेसिव होगा लुक नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी अलग और अग्रेसिव होगा। ऑनलाइन सामने आए फोटोज को देख कर कहा जा सकता है कि इसका फ्रंट पहले से अधिक शार्प होगा, जिसमें स्लीकर एलईडी हेडलाइट्स, चौड़ी ग्रिल और रिफ्रेश्ड बम्पर होगा। साइड प्रोफाइल का मस्कुलर लुक नई फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको और बेहतर कैरेक्टर लाइन्स, रिवाइज्ड पिलर और नए अलॉय वील डिजाइन भी देखने को मिलेंगे।

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS जैसे धांसू फीचर रियर में कंपनी टेल लैंप को कनेक्ट करने वाली फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और टेलगेट पर फॉर्च्यूनर का टेक्स्ट देने वाली है। इंटीरियर में आपको पहले से ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डैशबोर्ड में दो 12.3 इंच की स्क्रीन हो सकती हैं, जिनमें एक इंफोटेनमेंट यूनिट और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करेगी। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर अपडेट और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर भी नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर में ऑफर किए जाएंगे।

इसकी अपील को और बढ़ाते हुए नए मॉडल में कंपनी पैनोरमिक सनरूफ, अडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का एक्सपैंडेड सूट भी ऑफर कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नई फॉर्च्यूनर टोयोटा के TNGA-F लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका यूज पहले से ही नई ग्लोबल टोयोटा हाइलक्स में किया जा रहा है।

आने वाला है हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट 2022 में लॉन्च हुई इस एमपीवी को इस साल के आखिर में एक मिड-लाइफ अपडेट मिलने वाला है। इस फेसलिफ्ट से वीइकल के डिजाइन में कुछ बदलाव और एक्सट्रा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। फेसलिफ्ट में राइड क्वालिटी और केबिन एक्सपीरियंस में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाइक्रॉस के मौजूदा पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हाइक्रॉस में 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक से जुड़ा है। कुल सिस्टम आउटपुट 181 हॉर्सपावर और 188 एनएम है। यह ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है।