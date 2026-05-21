तहलका मचाने आ रहे इन कॉम्पैक्ट SUVs के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल, लिस्ट में सोनेट और ब्रेजा भी

अगर आप अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपका मन में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का हो रहा है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। साल 2027 से साल 2029 तक इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है।

सब-4 मीटर सेगमेंट की एसयूवी इंडियन ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। अगर आप भी अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपका मन में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का हो रहा है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। साल 2027 से साल 2029 तक इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Maruti Suzuki Brezza

कंपनी आजकल अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ब्रेजा के नेक्स्ट जेनरेशन की भी चर्चा शुरू हो गई है। नेक्स्ट जेनरेशन मारुति ब्रेजा साल 2029 के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसमें डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के मुताबिक, इसमें मारुति का मजबूत हाइब्रिड इंजन भी हो सकता है, जिसे पहली बार 2027 में फ्रॉन्क्स में ऑफर किया जाएगा। इससे यह शहरी ग्राहकों के लिए एक बेहतर और मॉडर्न ऑप्शन बन जाएगी।

Kia Sonet किआ सोनेट की सेकेंड जेनरेशन की टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद है कि यह 2027 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगी। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें सेल्टोस से इंस्पायर्ड डिजाइन बदलाव होंगे। इनमें बड़ी ग्रिल और नए स्प्लिट हेडलाइट सेटअप शामिल हैं। इंटीरियर में, इसमें बड़ा टचस्क्रीन और अपडेटेड फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिनमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल शामिल हैं।

Tata Nexon भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी यानी टाटा नेक्सॉन का 2027 में एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। नए मॉडल में काफी इंप्रूव्ड X1 प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा और टाटा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। इंटीरियर में अडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ फीचर्स अपग्रेड दिए जाने होने की उम्मीद है। जबकि, इंजन ऑप्शन बायर्स को पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।