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तहलका मचाने आ रहे इन कॉम्पैक्ट SUVs के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल, लिस्ट में सोनेट और ब्रेजा भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर आप अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपका मन में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का हो रहा है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। साल 2027 से साल 2029 तक इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है।

तहलका मचाने आ रहे इन कॉम्पैक्ट SUVs के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल, लिस्ट में सोनेट और ब्रेजा भी

सब-4 मीटर सेगमेंट की एसयूवी इंडियन ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। अगर आप भी अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपका मन में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का हो रहा है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। साल 2027 से साल 2029 तक इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक धाकड़ सब-4 मीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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कंपनी आजकल अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ब्रेजा के नेक्स्ट जेनरेशन की भी चर्चा शुरू हो गई है। नेक्स्ट जेनरेशन मारुति ब्रेजा साल 2029 के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसमें डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के मुताबिक, इसमें मारुति का मजबूत हाइब्रिड इंजन भी हो सकता है, जिसे पहली बार 2027 में फ्रॉन्क्स में ऑफर किया जाएगा। इससे यह शहरी ग्राहकों के लिए एक बेहतर और मॉडर्न ऑप्शन बन जाएगी।

Kia Sonet

किआ सोनेट की सेकेंड जेनरेशन की टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद है कि यह 2027 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगी। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें सेल्टोस से इंस्पायर्ड डिजाइन बदलाव होंगे। इनमें बड़ी ग्रिल और नए स्प्लिट हेडलाइट सेटअप शामिल हैं। इंटीरियर में, इसमें बड़ा टचस्क्रीन और अपडेटेड फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिनमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल शामिल हैं।

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Tata Nexon

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी यानी टाटा नेक्सॉन का 2027 में एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। नए मॉडल में काफी इंप्रूव्ड X1 प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा और टाटा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। इंटीरियर में अडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ फीचर्स अपग्रेड दिए जाने होने की उम्मीद है। जबकि, इंजन ऑप्शन बायर्स को पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।

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Mahindra XUV 3XO

नेक्स्ट जेनरेशन की महिंद्रा XUV 3XO पिछले साल भारत मोबिलिटी शो में शोकेस विजन X कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगी। यह महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो ICE, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है। नई XUV 3XO के 2027 या उसके बाद भारतीय सड़कों पर आने की उम्मीद है। बताते चलें कि महिंद्रा जल्द ही मार्केट में अपनी मिनी स्कॉर्पियो को लॉन्च कर सकती है। इसका नाम विजन S है। यह कंपनी के लेटेस्ट NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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