KTM ने अब इस दमदार मोटरसाइकिल की टेस्टिंग की शुरू, पहली बार कैमरे में कैद; जानिए इसकी खासियत
KTM मोटरसाइकिल ने अपनी न्यू KTM 790 डुके की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 डुके को यूरोप में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इससे ऑस्ट्रियन मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल से क्या उम्मीद करनी है, इसकी पहली झलक मिली है।
KTM मोटरसाइकिल ने अपनी न्यू KTM 790 डुके की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 डुके को यूरोप में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इससे ऑस्ट्रियन मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल से क्या उम्मीद करनी है, इसकी पहली झलक मिली है। देखने में 2026 KTM 790 डुके में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा स्टाइलिंग अपडेट नया हेडलाइट डिजाइन है, जो बड़ी 990 डुके और फ्लैगशिप 1390 सुपर डुके आर से इंस्पायर है। हेडलाइट के अलावा, फ्यूल टैंक को नया आकार दिया गया है और साइड पैनल पूरी तरह से नए हैं, जो बाइक को ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं।
अपडेटेड बॉडीवर्क स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित है जो मौजूदा मॉडल में देखे गए चेसिस जैसा ही दिखता है। हालांकि, सब-फ्रेम एक नई यूनिट लगती है। मैकेनिकली, नई 790 डुके में वही 799cc, पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है। अपने मौजूदा रूप में, यह मोटर 105bhp और 87Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अन्य बदलावों में एक नया डिजाइन किया गया एग्जॉस्ट साइलेंसर और अलग कैलिपर्स के साथ अपडेटेड ब्रेकिंग हार्डवेयर शामिल हैं। बाइक में बेहतर डैम्पिंग और कंट्रोल के लिए एक रीवर्क सस्पेंशन सेटअप होने की भी उम्मीद है।
हालांकि, 2026 KTM 790 डुके के लिए कोई आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन नहीं है, लेकिन टेस्ट म्यूल काफी प्रोडक्शन-रेडी दिख रहा है, जो इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत देता है। भारत की बात करें तो, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह अपडेटेड 790 डुकेट भारतीय बाजार में वापसी करेगी या नहीं।
2026 में 390 एडवेंचर R होगी लॉन्च
KTM मोटरसाइकिल जनवरी 2026 में 390 एडवेंचर R लॉन्च करेगी। इस एडवेंचर बाइक की बुकिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। वहीं, डिलीवरी भी जनवरी 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। 390 एडवेंचर R एक हार्डकोर ऑफ-रोड-ओरिएंटेड वैरिएंट है, जो उन शौकीनों के लिए है जो अच्छी ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और टूरिंग कैपेबिलिटी वाली ADV चाहते हैं। 390 एडवेंचर R में दोनों तरफ 230mm व्हील ट्रैवल मिलता है। कम्पेरिजन के लिए, 390 एडवेंचर में आगे 200mm और पीछे 205mm का व्हील ट्रैवल है।
एक और बड़ा अंतर व्हील साइज का है। R वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील सेटअप भी है, जो बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस देगा। S वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील सेटअप है। एडवेंचर R का ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा है, जो 272mm है। दूसरी तरफ, 390 एडवेंचर S का ग्राउंड क्लीयरेंस 237mm है। 390 एडवेंचर R 6kg हल्की भी है, जिसका कर्ब वेट 176kg है।
