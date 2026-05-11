नई Kia Sonet के लिए हो जाइए तैयार, सड़कों पर आई नजर, बहुत कुछ है खास

किआ अपनी सॉनेट का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। इसके टेस्ट म्यूल अब ऑनलाइन दिखने शुरू हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सॉनेट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

किआ सॉनेट अपने सेगमेंट की बेस्ट एसयूवी में से एक है। अगर आपको भी सॉनेट पसंद है और आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हुंडई ने पिछले साल वेन्यू के नए जेनरेशन को लॉन्च किया था। अब किआ की बारी है और कंपनी अपनी सॉनेट का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके टेस्ट म्यूल अब ऑनलाइन दिखने शुरू हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सॉनेट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

हेवी कैमोफ्लाज में रैप्ड दिखी नई सॉनेट नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट के स्पाई शॉट्स को इंस्टाग्राम पर Automatta ने शेयर किया है। इसमें सॉनेट हेवी कैमोफ्लाज के साथ दिख रही है। गाड़ी पर एक टेंपररी रेजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि सॉनेट की भारत में टेस्टिंग चल रही है। पहली नजर में पता लगा पाना मुश्किल है कि यह सॉनेट ही है। हालांकि, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट ही है।

नई सेल्टॉस से इंस्पायर्ड डिजाइन ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जेनरेशन किया सॉनेट हाल ही में लॉन्च हुई सेल्टोस से इंस्पायर्ड है। इसमें हनीकॉम्ब डिजाइन वाली एक बड़ी फ्रंट ग्रिल दिखाई देती है। इसमें किआ हेडलाइट्स को ग्रिल के एस्सटेंशन के तौर पर भी ऑफर कर सकती है। एसयूवी का बम्पर मौजूदा मॉडल से अलग दिख रहा है। यह सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है और आने वाले महीनों में इसके कई और वर्जन देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें सामने की तरफ आकर्षक दिखने वाली एलईडी डीआरएल लाइट्स भी होंगी।

मिल सकता है पैनोरमिक सनरूफ स्पाई शॉट में एसयूवी की छत दिखाई दे रही है। किआ इसमें पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन दे सकती है। सॉनेट के टेस्ट मॉडल के वील्स किआ कैरेंस क्लैविस के वील्स से मिलते-जुलते हैं। इसमें ओरिएंटेशन वील्स (ORVMs) की भी झलक मिलती है और संभावना है कि किआ अपनी नेक्स्ट जेनरेशन सॉनेट में सेल्टोस की तरह फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दे सकती है।