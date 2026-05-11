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नई Kia Sonet के लिए हो जाइए तैयार, सड़कों पर आई नजर, बहुत कुछ है खास

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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किआ अपनी सॉनेट का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। इसके टेस्ट म्यूल अब ऑनलाइन दिखने शुरू हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सॉनेट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई Kia Sonet के लिए हो जाइए तैयार, सड़कों पर आई नजर, बहुत कुछ है खास
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किआ सॉनेट अपने सेगमेंट की बेस्ट एसयूवी में से एक है। अगर आपको भी सॉनेट पसंद है और आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हुंडई ने पिछले साल वेन्यू के नए जेनरेशन को लॉन्च किया था। अब किआ की बारी है और कंपनी अपनी सॉनेट का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके टेस्ट म्यूल अब ऑनलाइन दिखने शुरू हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सॉनेट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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हेवी कैमोफ्लाज में रैप्ड दिखी नई सॉनेट

नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट के स्पाई शॉट्स को इंस्टाग्राम पर Automatta ने शेयर किया है। इसमें सॉनेट हेवी कैमोफ्लाज के साथ दिख रही है। गाड़ी पर एक टेंपररी रेजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि सॉनेट की भारत में टेस्टिंग चल रही है। पहली नजर में पता लगा पाना मुश्किल है कि यह सॉनेट ही है। हालांकि, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट ही है।

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नई सेल्टॉस से इंस्पायर्ड डिजाइन

ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जेनरेशन किया सॉनेट हाल ही में लॉन्च हुई सेल्टोस से इंस्पायर्ड है। इसमें हनीकॉम्ब डिजाइन वाली एक बड़ी फ्रंट ग्रिल दिखाई देती है। इसमें किआ हेडलाइट्स को ग्रिल के एस्सटेंशन के तौर पर भी ऑफर कर सकती है। एसयूवी का बम्पर मौजूदा मॉडल से अलग दिख रहा है। यह सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है और आने वाले महीनों में इसके कई और वर्जन देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें सामने की तरफ आकर्षक दिखने वाली एलईडी डीआरएल लाइट्स भी होंगी।

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मिल सकता है पैनोरमिक सनरूफ

स्पाई शॉट में एसयूवी की छत दिखाई दे रही है। किआ इसमें पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन दे सकती है। सॉनेट के टेस्ट मॉडल के वील्स किआ कैरेंस क्लैविस के वील्स से मिलते-जुलते हैं। इसमें ओरिएंटेशन वील्स (ORVMs) की भी झलक मिलती है और संभावना है कि किआ अपनी नेक्स्ट जेनरेशन सॉनेट में सेल्टोस की तरह फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दे सकती है।

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K1 प्लैटफॉर्म पर होगी बेस्ड

इन तस्वीरों में एसयूवी का पिछला हिस्सा नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि इसमें एलईडी लाइट्स और कनेक्टेड एलईडी लाइट-बार एलिमेंट्स के साथ एक बिल्कुल नया डिजाइन होगा। कंपनी सॉनेट के केबिन को भी अपडेट करने वाली है। उम्मीद है कि इसमें एक नया कलर थीम, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 ADAS, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सीट वेंटिलेशन, पीछे की सीट्स के लिए रिक्लाइन ऑप्शन, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड का डिजाइन भी मौजूदा वर्जन से अलग होगा। नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो किआ सिरोस में भी है। नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट में इंजन के ऑप्शन मौजूदा मॉडल वाले ही रहेंगे।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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