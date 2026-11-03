मनाली में टेस्टिंग के दौरान दिखी नेक्स्ट-जेनरेशन Kia Sonet, नई LED लाइट्स के साथ डिजाइन में भी चेंज

नेक्स्ट-जेनरेशन किआ सॉनेट की जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। इसके टेस्ट मॉडल को एक बार फिर देखा गया है। इस बार यह मनाली में टेस्टिंग के दौरान दिखी है। नई सॉनेट को 2027 में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

टेस्टिंग के दौरान मनाली में दिखी नई किआ सॉनेट

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किआ अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन सॉनेट को लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले नई सॉनेट को एक बार फिर देखा गया है। इस बार अपकमिंग सॉनेट हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान मनाली में देखा गया है। नए स्पाई शॉट्स में एसयूवी के डिजाइन में होने वाले बदलावों का हिंट मिला है। यह टेस्ट मॉडल पूरी तरह से कवर था, लेकिन इसकी नई LED लाइटिंग और बॉडी डिजाइन साफ नजर आ रहे हैं। स्पाई शॉट्स को कार इंडिया न्यूज ने शेयर किया है। नई सॉनेट को 2027 में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

नए डिजाइन और LED लाइट्स स्पाई फोटोज के मुताबिक नई सॉनेट में पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े डिजाइन चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें नए बॉडी पैनल और बदले हुए डोर दिए जा सकते हैं। फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलेगा, जिसमें मेन हेडलाइट्स नीचे और स्लिम LED DRL ऊपर की तरफ होंगे। इसके बोनट को क्लैमशेल डिजाइन दिया जा सकता है। पीछे की तरफ नई एंगुलर LED टेललाइट्स दिखाई दी हैं। इनमें दोनों तरफ की लाइट्स को कनेक्ट करने वाली LED लाइट बार नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा नई सॉनेट में अपडेटेड ORVM और नए अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। हालांकि, अलॉय व्हील के साइज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

नया प्लेटफॉर्म, केबिन में भी बदलाव नई सॉनेट में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे किआ के K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कंपनी सिरोस में भी करती है। नए प्लेटफॉर्म से केबिन में ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। खासकर सेकेंड रो में बैठने वालों के लिए स्पेस बेहतर किया जा सकता है। इसके डैशबोर्ड को भी नए डिजाइन में लाया जा सकता है। इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप मिलने की संभावना है। इसके अलावा, बेहतर केबिन मटेरियल, 360-डिग्री कैमरा और ज्यादा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इन फीचर्स को कन्फर्म नहीं किया है।

मौजूदा इंजन ऑप्शन रह सकते हैं बरकरार नई किआ सॉनेट में शुरुआत में मौजूदा इंजन ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है। इनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं। इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। नई सॉनेट को कंपनी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन इसे मेन लॉन्च के कुछ दिन बाद लाया जा सकता है। फिलहाल इस वर्जन की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।