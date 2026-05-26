हुंडई की नई हैचबैक और SUV के लिए हो जाइए तैयार, लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन i20 और नई क्रेटा भी
मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी ने कुछ नई एसयूवी और एक हैचबैक को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें हुंडई बेयॉन क्रॉसओवर के साथ नेक्स्ट जेन क्रेटा और नेक्स्ट जेनरेशन i20 शामिल हैं।
हुंडई भारत में लगभग हर सेगमेंट में बेस्ट कार और एसयूवी ऑफर कर रही है। कंपनी को मास मार्केट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी ने कुछ नई एसयूवी और एक हैचबैक को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें हुंडई बेयॉन क्रॉसओवर के साथ नेक्स्ट जेन क्रेटा और नेक्स्ट जेनरेशन i20 शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।
i20 नेक्स्ट जेनरेशन
हुंडई नेक्स्ट जेनरेशन i20 हैचबैक डिवेलप कर रही है। यह इस साल अनवील और साल 2027 में लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने अपने पेट्रोल इंजन में बदलाव करने के लिए कॉन्टिनेंटल की एक्सपर्टीज का सहारा लिया है। नई हुंडई i20 मौजूदा मॉडल से लंबी, चौड़ी और शॉर्ट होगी। केबिन में टेक्नोलॉजी, क्वॉलिटी और फिटिंग के साथ फिनिशिंग के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इन्फोटेनमेंट यूनिट के लिए एक बड़ी, कर्व्ड 12.3 इंच की स्क्रीन होगी। हैचबैक में ADAS भी मिलेगा। इंजन ऑप्शन में 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल शामिल होंगे।
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Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा
हुंडई काफी टाइम से अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। इसे 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करेगा। K3 पर बेस्ड सेल्टोस ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया था। इसे अडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट मिले थे।
नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी क्रेटा को तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल के साथ ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।
Bayon-Based Crossover SUV
हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इसका कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा। इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा।
इसके अलावा इसमें आपको स्प्लिट हेडलैंप, हुंडई की बड़ी एसयूवी से इंस्पायर्ड बोल्ड ग्रिल डिजाइन, मोटी वील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल, स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और फ्यूचरिस्टिक अलॉय वील देखने को मिलेंगे। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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