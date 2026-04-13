Hyundai की पॉप्युलर SUV का नेक्स्ट जेनरेशन, लॉन्च से पहले सामने आया दमदार लुक
हुंडई अपनी पॉप्युलर एसयूवी- Tucson का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इसके कुछ स्पाई शॉट्स भी सामने आए हैं। नई Tucson दिखने में बड़ी और बॉक्सी डिजाइन के साथ रगेड लुक ऑफर करेगी।
हुंडई अपनी एक पॉप्युलर एसयूवी का नेक्स्ट जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी का नाम - Tucson है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे साउथ कोरिया में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कंपनी इसे साल 2027 में लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इसके कुछ स्पाई शॉट्स भी सामने आए हैं। स्पाई शॉट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई Tucson दिखने में बड़ी और बॉक्सी डिजाइन के साथ रगेड लुक ऑफर करेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इसमें कंपनी क्या-क्या अपग्रेड ऑफर कर सकती है।
डिजाइन में दिखेंगे ये बदलाव
स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि 2027 Tucson मौजूदा मॉडल के सॉफ्ट, पैरामेट्रिक कर्व्स को छोड़कर नई Santa Fe से इंस्पायर्ड एक रगेड और बॉक्सी लुक ऑफर करेगी। इसका फ्रंट फेसिया ज्यादा वर्टिकल होगा और इसका फ्लैट डिजाइन सड़क पर दमदार रोड प्रेजेंस ऑफर करेगा। नई हुंडई Tucson में एक यूनीक 'क्लैमशेल' हुड है, जो प्रीमियम लुक के लिए फ्रंट फेंडर्स को कवर करता है। 2027 हुंडई Tucson में एक नया लाइटिंग सिस्टम होगा। एंजल विंग डीआरएल की बजाय इस नई एसयूवी में वर्टिकल एलईडी टर्न सिग्नल और नीचे की तरफ लगे हेडलाइट पॉड्स होंगे। यह अपकमिंग Hyundai Palisade जैसा होगा। इसके अलावा, एसयूवी में मस्कुलर, स्क्वेयर वील आर्च हैं, जो इसे एक प्लांटेड और वाइड-ट्रैक वाला लुक देते हैं।
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इंटीरियर में भी लग्जरी
नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई Tucson में मिनिमलिस्ट डिजाइन वाला, टेक्नोलॉजी से लैस केबिन होगा। इसमें 17 इंच का बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 9.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलने की उम्मीद है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में Pleaos ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो एक नया ऐंड्रॉयड-बेस्ड सिस्टम है और स्मार्टफोन जैसा इंटरफेस और इंटीग्रेटेड ऐप स्टोर ऑफर करता है।
एआई असिस्टेंट से लैस
इसमें कंपनी Gleo नाम का एक एआई असिस्टेंट भी देने वाली है, जो चैटजीपीटी जैसा एक एआई असिस्टेंट है। यह नेविगेशन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के कमांड को समझ सकता है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हुंडई वॉल्यूम और जरूरी क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शन्स के लिए फिजिकल नॉब भी देने वाली है।
पावरट्रेन ऑप्शन
कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेक्स्ट जेनरेशन Tucson में नई जेनरेशन का TMED-II हाइब्रिड आर्किटेक्चर होगा। यह PHEV लगभग 100 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करेगा। इसमें परफॉर्मेंस N वेरिएंट भी आने की उम्मीद है, जिसमें 300+ hp का AWD टर्बो-हाइब्रिड सेटअप होने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। SUV में कंपनी Level 2.5 Autonomous Driving Capabilities भी देने वाली है।
SUV में एक नया XRT Pro वेरिएंट भी आएगा, जिसमें बेहतर ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज होंगी। SUV में बढ़ा हुआ ग्राउंड क्लीयरेंस और ऊंचा सस्पेंशन, कॉन्टिनेंटल क्रॉसकॉन्टैक्ट ऑल-टेरेन टायर, फंक्शनल रेड टो हुक और हेवी-ड्यूटी रूफ रेल भी देखने को मिलेगी।
(Spy Shot Credit: the korean car blog)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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