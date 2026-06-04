तहलका मचाने आ रहा i20 का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल, टीजर में दिखा धांसू लुक, अगले महीने लॉन्च
हुंडई ने अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 के नए जनरेशन का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में कार के फ्रंट डिजाइन की झलक मिलती है। कंपनी इसे जुलाई 2026 यानी अगले महीने में लॉन्च करने वाली है।
हुंडई की नेक्स्ट-जेनरेशन i20 का इंतजार कर रहे बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक i20 के नए जनरेशन का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में कार के फ्रंट डिजाइन की झलक मिलती है। कंपनी इसे जुलाई 2026 यानी अगले महीने में लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं नेक्स्ट जेनरेशन i20 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।
साइज में मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी
टीजर इमेज को देख कर नई Hyundai i20 के शार्प और मॉडर्न लुक का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एरोहेड शेप वाले LED हेडलैंप दिए गए हैं, जबकि Y-शेप LED DRLs को एक पतली LED लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। इससे कार का फ्रंट लुक पहले से अधिक अपीलिंग और फ्यूचरिस्टिक नजर आता है। इससे पहले सामने आए स्पाई फोटोज से पता चला था कि नई i20 का डिजाइन थोड़ा SUV या क्रॉसओवर जैसा हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल में 17-इंच के बड़े वील्स और Pirelli टायर्स लगे हुए थे। उम्मीद की जा रही है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में नए डिजाइन वाले अलॉय वील्स भी देखने को मिलेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
Tata Tiago EV
₹ 6.99 - 9.99 लाख
नई i20 में A और C पिलर का डिजाइन भी बदला जा सकता है, जिससे कार का प्रोफाइल ज्यादा स्पोर्टी नजर आएगा। इसके अलावा इसमें नई विंडो लाइन, अपडेटेड बंपर, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और पूरी तरह नया टेलगेट दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जनरेशन i20 साइज में मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है।
मिल सकता है क्रेटा की तरह कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप
केबिन की बात करें तो कंपनी इसमें बड़ा बदलाव कर सकती है। नई i20 में क्रेटा की तरह कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसके साथ नया स्टीयरिंग वील, लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई नए फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से नई i20 पहले से ज्यादा एडवांस हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ADAS फीचर्स दिए जा सकते हैं। स्पाई शॉट्स से यह भी हिंट मिल रहा है कि कार में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा भी मिलेगा।
पावट्रेन में बदलाव की उम्मीद कम
इंजन ऑप्शन की बात करें तो नई i20 में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और i20 N Line में मिलने वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा सकता है। हालांकि, इंटरनैशनल मार्केट्स में नई जनरेशन i20 को नए 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में हुंडई की यह प्रीमियम हैचबैक टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फीचर्स के मामले में एक बड़ा अपडेट साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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