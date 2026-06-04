तहलका मचाने आ रहा i20 का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल, टीजर में दिखा धांसू लुक, अगले महीने लॉन्च

हुंडई ने अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 के नए जनरेशन का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में कार के फ्रंट डिजाइन की झलक मिलती है। कंपनी इसे जुलाई 2026 यानी अगले महीने में लॉन्च करने वाली है।

हुंडई की नेक्स्ट-जेनरेशन i20 का इंतजार कर रहे बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक i20 के नए जनरेशन का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में कार के फ्रंट डिजाइन की झलक मिलती है। कंपनी इसे जुलाई 2026 यानी अगले महीने में लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं नेक्स्ट जेनरेशन i20 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

साइज में मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी टीजर इमेज को देख कर नई Hyundai i20 के शार्प और मॉडर्न लुक का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एरोहेड शेप वाले LED हेडलैंप दिए गए हैं, जबकि Y-शेप LED DRLs को एक पतली LED लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। इससे कार का फ्रंट लुक पहले से अधिक अपीलिंग और फ्यूचरिस्टिक नजर आता है। इससे पहले सामने आए स्पाई फोटोज से पता चला था कि नई i20 का डिजाइन थोड़ा SUV या क्रॉसओवर जैसा हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल में 17-इंच के बड़े वील्स और Pirelli टायर्स लगे हुए थे। उम्मीद की जा रही है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में नए डिजाइन वाले अलॉय वील्स भी देखने को मिलेंगे।

नई i20 में A और C पिलर का डिजाइन भी बदला जा सकता है, जिससे कार का प्रोफाइल ज्यादा स्पोर्टी नजर आएगा। इसके अलावा इसमें नई विंडो लाइन, अपडेटेड बंपर, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और पूरी तरह नया टेलगेट दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जनरेशन i20 साइज में मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है।

मिल सकता है क्रेटा की तरह कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप केबिन की बात करें तो कंपनी इसमें बड़ा बदलाव कर सकती है। नई i20 में क्रेटा की तरह कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसके साथ नया स्टीयरिंग वील, लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई नए फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से नई i20 पहले से ज्यादा एडवांस हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ADAS फीचर्स दिए जा सकते हैं। स्पाई शॉट्स से यह भी हिंट मिल रहा है कि कार में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा भी मिलेगा।