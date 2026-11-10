लॉन्च से पहले सामने आया नई Hyundai Creta का इंटीरियर, मिल सकती हैं पावर्ड फ्रंट सीट्स

नई क्रेटा अगले साल लॉन्च हो सकती है। लॉन्च से पहले इसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एसयूवी के इंटीरियर को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं नई क्रेटा में क्या कुछ खास हो सकता है।

नई हुंडई क्रेटा का इंटीरियर लॉन्च से पहले लीक

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 18,400 /माह से शुरू

हुंडई (Hyundai) की नई जेनरेशन क्रेटा को भारत में 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस मिड-साइज एसयूवी की देश के अलग-अलग हिस्सों में टेस्टिंग कर रही है। इससे पहले सामने आए स्पाई फोटोज में इसके एक्सटीरियर और संभावित साइज की जानकारी मिली थी। अब YouTube पर शेयर किए गए एक वीडियो में पहली बार नई क्रेटा के केबिन और कुछ फीचर्स की झलक देखने को मिली है। यह वीडियो MRD Cars नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। इसमें नई क्रेटा का कैमोफ्लाज टेस्ट मॉडल एक पार्किंग में खड़ा नजर आ रहा है। कार लॉक होने के कारण वीडियो में इंटीरियर की झलक सिर्फ विंडो से दिखाई गई है।

पहले से बड़ी हो सकती है नई क्रेटा वीडियो में सबसे पहले एसयूवी के एक्सटीरियर की झलक दिखाई गई है। टेस्ट मॉडल को देखकर लगता है कि नई जेनरेशन क्रेटा मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी बड़ी हो सकती है। इसका साइज सेकेंड जेनरेशन किआ सेल्टॉस के आसपास होने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके ऑफिशियल डायमेंशन का खुलासा नहीं किया है।

ऐसा होगा नई क्रेटा का केबिन वीडियो में डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर स्क्रीन को मोटे कवर से ढका गया है और इसलिए इनके डिजाइन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि, केबिन में ड्यूल-टोन कलर थीम दिखाई देती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी हल्का और अट्रैक्टिव नजर आता है। कुछ कलर और ट्रिम्स किआ सेल्टॉस और सिरोस में देखे गए सेटअप जैसे लगते हैं। सेंटर कंसोल पर दो कपहोल्डर भी दिखाई देते हैं। हालांकि, वीडियो में ट्रेडिशनल गियर लीवर नजर नहीं आता। हो सकता है कि इसे डैशबोर्ड के पास कवर के नीचे रखा गया हो या फिर नई क्रेटा में शिफ्ट-बाय-वायर सिस्टम दिया जाए।

वीडियो में होस्ट का दावा है कि टेस्ट मॉडल में सिर्फ दो स्क्रीन मिलेंगी और इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप नहीं होगा। हालांकि, यह अभी सिर्फ एक अनुमान है। इससे पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में हुंडई के नए Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने का हिंट मिला था। इसमें बड़ी सेंट्रल स्क्रीन और पतला ड्राइवर इन्फर्मेशन डिस्प्ले शामिल हो सकता है। फिलहाल कवर की वजह से इनकी सही जानकारी सामने नहीं आई है।

पावर्ड फ्रंट सीटें और बॉस मोड नई क्रेटा के टेस्ट मॉडल में पावर्ड फ्रंट सीट्स दिखाई दी हैं। मौजूदा मॉडल में केवल ड्राइवर सीट के लिए 8-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है, जबकि आगे की पैसेंजर सीट मैन्युअल है। नई जेनरेशन में दोनों फ्रंट सीट्स पर मोटराइज्ड एडजस्टमेंट मिलने की उम्मीद है। इसमें बॉस मोड भी दिया जाएगा। इसकी मदद से पीछे बैठने वाले पैसेंजर बटन के जरिए आगे की पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकेंगे। वीडियो में पीछे की तरफ AC वेंट्स भी दिखाई देते हैं। मौजूदा क्रेटा में भी यह फीचर मिलता है और इसके साथ फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स दिए गए हैं।