Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तहलका मचा देगी नई Hyundai Creta, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, बहुत कुछ है खास

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

क्रेटा फैन्स के लिए बड़ी गुड न्यूज है। कंपनी जल्द ही नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले नई क्रेटा के कुछ रेंडर्स सामने आए हैं, जिनसे ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।

तहलका मचा देगी नई Hyundai Creta, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, बहुत कुछ है खास
Hyundai Creta
EMI केवल14,265/ माह

हुंडई क्रेटा का मार्केट में जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी की यह एसयूवी अपने सेगमेंट के बेस्ट प्रोडकट्स में से एक है। अब हुंडई इसे बड़ा अपडेट देने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार हुंडई क्रेटा का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल इस साल के आखिर या साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। खास बात है कि ऑल-न्यू क्रेटा को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा चुका है। इसी बीच Coche Spias ने अपकमिंग क्रेटा के कुछ रेंडर्स को शेयर करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
EMI केवल99,110/ माह
पात्रता जांचें
BMW 2 Series Gran Coupe
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
EMI केवल61,323/ माह
पात्रता जांचें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,167/ माह
पात्रता जांचें
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
EMI केवल79,170/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें

नए प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी नई क्रेटा

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी क्रेटा को बिल्कुल नए डिजाइन में इंट्रोड्यूस करने वाली है। पिछली जेनरेशन वाली क्रेटा K2 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड थी। नई क्रेटा के बारे में कहा जा रहा है कि यह सेकेंड जेनरेशन वाली किआ सेल्टॉस के अडवांस्ड K3 प्लैटफॉर्म के साथ आएगी। नई क्रेटा मौजूदा वेरिएंट से लंबी होगी। शेयर किए गए रेंडर्स हाल में कोरियर कार ब्लॉग के लीक किए गए फोटोज पर बेस्ड हैं। इस लीक में अपकमिंग कोना SX3 के कुछ हिस्से को दिखाया गया था और भारत में इसी को क्रेटा के नाम से सेल किया जाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.91 - 20.11 लाख

EMI केवल14,265/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.82 लाख

EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.54 - 14.88 लाख

EMI केवल9,859/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

EMI केवल17,861/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.06 - 16.38 लाख

EMI केवल18,384/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:संसद में सरकार की सफाई: E20 पेट्रोल से नहीं खराब होता गाड़ी का इंजन

लीक में दिखा इलेक्ट्रिक वर्जन

लीक के अनुसार एसयूवी की हुड लाइन पहले से ऊंची लग रही है और इसका फ्रंट फेसिया भी ज्यादा वर्टिकल है। लीक में दिख रही एसयूवी नई क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है क्योंकि इसमें ICE मॉडल वाली कारों की तरह ग्रिल नहीं है। साथ ही इसके ग्रिल और लाइटिंग एलिमेंट्स IONIQ सब-ब्रैंड से मिलते-जुलते हैं। एसयूवी के एयर इंटेक फ्रंट बंपर पर हैं, जो बैटरी कूलिंग में मदद करेंगे। सामने वाले व्हील आर्च पर साइड एयर कर्टेन भी देखे जा सकते हैं। हेडलाइट्स का डिजाइन खास है और ये LED DRLs के नीचे लगी हैं।

ये भी पढ़ें:बड़ा झटका! मारुति ने ₹30,000 तक बढ़ा दिए कारों के दाम; यह रही बड़ी वजह

लाइटिंग यूनिट्स में पैरामीट्रिक पिक्सेल एलिमेंट्स दिखते हैं। रेंडर में बड़े, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और रेगुलर पुल-टाइप डोर हैंडल भी दिख रहे हैं। पहले आई स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हो गया था कि प्रोडक्शन मॉडल में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल होंगे। एसयूवी के इंटीरियर में भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें हुंडई का Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है।

ये भी पढ़ें:हीरो की ये मोटरसाइकिल हुई ₹7635 सस्ती; नई कीमत ने बढ़ाई शाइन, प्लेटिना की टेंशन!

पावरट्रेन ऑप्शन

शुरुआत में कंपनी नई क्रेटा में मौजूदा मॉडल वाले इंजन - 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5L डीजल के ऑप्शन ही ऑफर करेगी। बाद में इस एसयूवी में एक नया 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी ऑफर किया जा सकता है। इसमें 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का इस्तेमाल होगा। हुंडई ने अभी तक इस इंजन या इसकी खासियतों के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है।

(Photo: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।