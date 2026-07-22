तहलका मचा देगी नई Hyundai Creta, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, बहुत कुछ है खास

क्रेटा फैन्स के लिए बड़ी गुड न्यूज है। कंपनी जल्द ही नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले नई क्रेटा के कुछ रेंडर्स सामने आए हैं, जिनसे ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।

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हुंडई क्रेटा का मार्केट में जबर्दस्त क्रेज है। कंपनी की यह एसयूवी अपने सेगमेंट के बेस्ट प्रोडकट्स में से एक है। अब हुंडई इसे बड़ा अपडेट देने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार हुंडई क्रेटा का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल इस साल के आखिर या साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। खास बात है कि ऑल-न्यू क्रेटा को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा चुका है। इसी बीच Coche Spias ने अपकमिंग क्रेटा के कुछ रेंडर्स को शेयर करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

नए प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी नई क्रेटा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी क्रेटा को बिल्कुल नए डिजाइन में इंट्रोड्यूस करने वाली है। पिछली जेनरेशन वाली क्रेटा K2 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड थी। नई क्रेटा के बारे में कहा जा रहा है कि यह सेकेंड जेनरेशन वाली किआ सेल्टॉस के अडवांस्ड K3 प्लैटफॉर्म के साथ आएगी। नई क्रेटा मौजूदा वेरिएंट से लंबी होगी। शेयर किए गए रेंडर्स हाल में कोरियर कार ब्लॉग के लीक किए गए फोटोज पर बेस्ड हैं। इस लीक में अपकमिंग कोना SX3 के कुछ हिस्से को दिखाया गया था और भारत में इसी को क्रेटा के नाम से सेल किया जाएगा।

लीक में दिखा इलेक्ट्रिक वर्जन लीक के अनुसार एसयूवी की हुड लाइन पहले से ऊंची लग रही है और इसका फ्रंट फेसिया भी ज्यादा वर्टिकल है। लीक में दिख रही एसयूवी नई क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है क्योंकि इसमें ICE मॉडल वाली कारों की तरह ग्रिल नहीं है। साथ ही इसके ग्रिल और लाइटिंग एलिमेंट्स IONIQ सब-ब्रैंड से मिलते-जुलते हैं। एसयूवी के एयर इंटेक फ्रंट बंपर पर हैं, जो बैटरी कूलिंग में मदद करेंगे। सामने वाले व्हील आर्च पर साइड एयर कर्टेन भी देखे जा सकते हैं। हेडलाइट्स का डिजाइन खास है और ये LED DRLs के नीचे लगी हैं।

लाइटिंग यूनिट्स में पैरामीट्रिक पिक्सेल एलिमेंट्स दिखते हैं। रेंडर में बड़े, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और रेगुलर पुल-टाइप डोर हैंडल भी दिख रहे हैं। पहले आई स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हो गया था कि प्रोडक्शन मॉडल में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल होंगे। एसयूवी के इंटीरियर में भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें हुंडई का Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है।

पावरट्रेन ऑप्शन शुरुआत में कंपनी नई क्रेटा में मौजूदा मॉडल वाले इंजन - 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5L डीजल के ऑप्शन ही ऑफर करेगी। बाद में इस एसयूवी में एक नया 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी ऑफर किया जा सकता है। इसमें 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का इस्तेमाल होगा। हुंडई ने अभी तक इस इंजन या इसकी खासियतों के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है।