Hyundai की नई कार, स्पाई फोटो में दिखा पहला लुक, i20 से बड़ा होगा साइज, लुक SUV जैसा
हुंडई इंडियन कार मार्केट के लिए अपनी एक नई क्रॉसओवर - Hyundai Bayon की टेस्टिंग कर रही है। इसकी विंटर टेस्टिंग के कुछ स्पाई फोटोज सामने आए हैं। फोटो में कार का कैमोफ्लाज रैप में दिख रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
हुंडई इंडियन कार मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी आजकल अपनी एक नई क्रॉसओवर - Hyundai Bayon की टेस्टिंग कर रही है। इसकी लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच इसकी विंटर टेस्टिंग के कुछ स्पाई फोटोज सामने आए हैं। फोटो में कार का कैमोफ्लाज रैप में दिख रही है, लेकिन इससे इसके डिजाइन और लुक के बारे में अंदाजा लगया जा सकता है। इन स्पाई फोटोज को Motorionline ने शेयर किया है। आइए जानते हैं हुंडई के इस अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में।
ग्लोबल मार्केट में एंट्री साल 2021 में
बेयॉन (Bayon) इंडियन मार्केट के लिए एक नया नाम है। यह एक क्रॉसओवर है। इसका साइज i20 से थोड़ा बड़ा है। बेयॉन की ग्लोबल मार्केट में एंट्री साल 2021 में हुई थी। इसके बाद 2024 में इसका फेसलिफ्ट आया था। अब कंपनी इसका जेनरेशन अपडेट लाने वाली है, जो इस साल के आखिर में आ सकता है। भारत में इसके सेकेंड जेनरेशन की ही एंट्री होने वाली है, जिसके फोटो को Motorionline ने शेयर किया है।
पहले भी टेस्टिंग में दिख चुकी है बेयॉन
यह पहली बार नहीं है जब सेकेंड जेनरेशन बेयॉन को टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। हालांकि, पिछली बार इस पर काफी ज्यादा कैमोफ्लाज लगा हुआ था। इस बार जो फोटो सामने आए हैं, उसमें कार के डिजाइन के बारे में और डीटेल का पता चल रहा है। बेयॉन का सबसे बड़ा हाइलाइट क्रॉसओवर हैचबैक से हटकर एक एसयूवी लुक है। पिछला जेनरेशन भले ही i20 के ज्यादा बड़े वर्जन जैसी दिखती हो, लेकिन नए मॉडल का आकार बड़ा और बॉक्सी होगा। इसका डिजाइन ज्यादा एसयूवी जैसा लगता है।
पुरानी बेयॉन से बड़ा वीलबेस
नई बेयॉन का डिजाइन कंपनी के लेटेस्ट एसयूवी डिजाइन को आगे बढ़ाता है। यह कुछ-कुछ हाल में स्पाइ हुए क्रेटा प्रोटोटाइप जैसा लगता है। पुरानी बेयॉन का वीलबेस 2580mm का था। लीक इमेज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई बेयॉन का वीलबेस इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इससे कार के केबिन और बूट स्पेस के भी बढ़ने की उम्मीद है। अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नई बेयॉन का केबिन डिजिटल-हेवी होगा।
मिल सकता है 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
कार पिछले मॉडल से थोड़ी ऊंची लग रही है। साथ ही इसके फ्रंट लुक में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेयॉन का फ्रंट बंपर नया होगा और इसके हेडलैंप्स वर्टिकल ओरिएंटेशन में होंगे। साथ ही इसमें दिए गए वील आर्च भी सर्कुलर हैं। कार के अलॉय वील भी काफी स्टाइलिश हैं।
रियर लुक की बात करें, तो यहां आपको यूनीक एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे। साथ ही यहां ट्रेंडिंग एलईडी लाइट बार भी दिया गया है। इंजन की बात करें, तो नेक्स्ट जेनरेशन बेयॉन के बेस वेरिएंट में कंपनी 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है।
(Body Image: Motorionline)
(Main Image: ADAC)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
