नई फॉर्च्युनर से लेकर स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट तक, आ रहीं ये 5 धांसू 7 सीटर SUV, लिस्ट में जीप और VW भी

इस साल अभी कुछ जबर्दस्त एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। इस लिस्ट में नई फॉर्च्यूनर के साथ एमजी मैजेस्टर और स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट भी शामिल है। हमारी इस लिस्ट में VW यानी फॉक्सवैगन और जीप की एक दमदार एसयूवी भी शामिल है।

7 सीटर SUV बड़ी फैमिली वाले ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। इन एसयूवी की मांग भी समय के साथ बढ़ रही है। भारत में पहले से ही कई बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी मौजूद हैं। वहीं, अगर आप कुछ अलग और नया ट्राई करना चाहते हैं, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। भारत में इस साल अभी कुछ जबर्दस्त एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। एसयूवी की इस लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ एमजी मैजेस्टर और स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट भी शामिल है। हमारी इस लिस्ट में VW यानी फॉक्सवैगन और जीप की एक दमदार एसयूवी भी शामिल है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी के बारे में।

MG Majestor एमजी की यह एसयूवी अप्रैल में लॉन्च होने वाली है। इसकी डिलिवरी मई में शुरू होगी। एमजी मैजेस्टर की कीमत 40-45 लाख रुपये के बीच होगी। इस बड़ी एसयूवी में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 215.5 पीएस की पावर और 478.5 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। यह एक शानदार ऑफ-रोडर भी होगी क्योंकि इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, 10 टेरेन मोड और क्रॉल कंट्रोल के साथ कई और जबर्दस्त फीचर मिलेंगे।

Mahindra Scorpio-N फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो फैन्स को इस स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का बेसब्री से इंतजार है। यह अगस्त में इंट्रोड्यूस हो सकती है। इसकी कीमत 13.5 लाख रुपये से 24 लाख रुपये से बीच हो सकती है। इस एसयूवी के फ्रंट डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें नई एलईडी हेडलाइट्स, नई ग्रिल और नया बम्पर शामिल होगा। इसके अलावा एसयूवी में कंपनी पैनोरमिक सनरूफ, ADAS Level 2, 360-डिग्री कैमरा, 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर शामिल होंगे। इंजन ऑपशन पहले वाला यानी 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर पेट्रोल ही रहेंगे।

नई Toyota Fortuner नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर इस साल के आखिर में लॉन्च हो सकती है। इस बार इसका ओवरऑल लुक मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, फ्रंट डिजाइन न्यू जेनरेशन हाइलक्स से इंस्पायर्ड होगा। इसमें कंपनी स्लीक LED हेडलाइट्स, नई फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नए अलॉय वील्स और नई LED टेललाइट्स ऑफर करने वाली है। इंटीरियर में भी कई नए फीचर देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत लगभग 36-50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Volkswagen Tayron non R-Line फॉक्सवैगन ने भारत में Tayron R-Line को 46.99 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार अब कंपनी इसका एक नॉन-आर-लाइन वेरिएंट भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस वेरिएंट की कीमत लगभग 40-50 लाख रुपये होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर कहा जाए तो. यह Tayron-R Line का थोड़ा सस्ता वर्जन होगा। डिजाइन के मामले में यह कुछ ग्राहकों को थोड़ा कम स्पोर्टी लग सकता है।