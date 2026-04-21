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नई क्रेटा से लेकर बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर SUV तक, आने वाली हैं Hyundai की ये टॉप 3 कार

Apr 21, 2026 08:29 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा के साथ बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी शामिल हैं।आइए जानते हैं हुंडई की इन अपकमिंग कारों के बारे में।

नई क्रेटा से लेकर बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर SUV तक, आने वाली हैं Hyundai की ये टॉप 3 कार

हुंडई ने आज अपनी Ioniq 3 को अनवील किया है। कंपनी की यह नई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 496 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। Ioniq 3 के अलावा भी हुंडई कई और बेहतरीन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा के साथ बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी शामिल हैं। अगर आप भी हुंडई की कार लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ताकि आप भी कंपनी की नई कार का मजा ले सकें। फिलहाल आइए जान लेते हैं हुंडई की टॉप 3 अपकमिंग कारों के बारे में।

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हुंडई पहले से ही अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। इसे 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करने का काम करेगा। K3 पर बेस्ड सेल्टोस ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया और अडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।

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Bayon-Based Crossover SUV

हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा।

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इसके अलावा इसमें आपको स्प्लिट हेडलैंप, हुंडई की बड़ी एसयूवी से इंस्पायर्ड बोल्ड ग्रिल डिजाइन, मोटी वील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल, स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और फ्यूचरिस्टिक अलॉय वील देखने को मिलेंगे। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Hyundai Inster-Based EV

हुंडई की दूसरी मास-मार्केट ईवी विदेशों में बिकने वाली इंस्टर पर बेस्ड होगी। लॉन्च होने पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच.ईवी और सिट्रोएन e-C3 जैसी कारों को टक्कर देगी। भारत में लॉन्च होने वाली इंस्टर-बेस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी, E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 42 kWh और 49 kWh के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। दावा किया गया है कि ये सिंगल चार्ज पर लगभग 300 और 355 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेंगे।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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