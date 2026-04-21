नई क्रेटा से लेकर बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर SUV तक, आने वाली हैं Hyundai की ये टॉप 3 कार

हुंडई कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा के साथ बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी शामिल हैं।आइए जानते हैं हुंडई की इन अपकमिंग कारों के बारे में।

हुंडई ने आज अपनी Ioniq 3 को अनवील किया है। कंपनी की यह नई इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 496 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। Ioniq 3 के अलावा भी हुंडई कई और बेहतरीन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा के साथ बेयॉन पर बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी शामिल हैं। अगर आप भी हुंडई की कार लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ताकि आप भी कंपनी की नई कार का मजा ले सकें। फिलहाल आइए जान लेते हैं हुंडई की टॉप 3 अपकमिंग कारों के बारे में।

Next Generation Creta हुंडई पहले से ही अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। इसे 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करने का काम करेगा। K3 पर बेस्ड सेल्टोस ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया और अडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।

Bayon-Based Crossover SUV हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा।

इसके अलावा इसमें आपको स्प्लिट हेडलैंप, हुंडई की बड़ी एसयूवी से इंस्पायर्ड बोल्ड ग्रिल डिजाइन, मोटी वील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल, स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और फ्यूचरिस्टिक अलॉय वील देखने को मिलेंगे। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।