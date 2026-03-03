जबर्दस्त है नई BYD Seal, मिलेंगे एक कमाल के नए फीचर, बेहद लग्जरी इंटीरियर और रेंज 705km तक

Mar 03, 2026 12:29 pm IST

BYD अपने पॉप्युलर सेडान- Seal का नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। यह भारत में भी लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट जेनरेशन सील में कंपनी कई जबर्दस्त फीचर ऑफर करने वाली है। कंपनी ने नेक्स्ट जेनरेशन सील की इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है। अपकमिंग बीवाईडी सील e-Platform 3.0 Evo पर बेस्ड होगा। इसे कंपनी इसी महीने लॉन्च कर सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं कि नई BYD सील में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।

जबर्दस्त है नई सील का डिजाइन डिजाइन के मामले में आने वाली सील मौजूदा मॉडल से काफी मिलती-जुलती दिखती है। फ्रंट में इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ स्लीक और शार्प दिखने वाले हेडलैंप दिए गए हैं। बंपर को स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ा ट्रेपेजॉइडल शेप का लोअर एयर डैम और बॉडी-कलर्ड पतली लिप है। सेडान का साइड प्रोफाइल पहले जैसा ही दिखता है। इसमें एयरो इंसर्ट वाले बड़े ड्यूल-टोन अलॉय वील लगे हैं। फ्रंट फेंडर पर ग्लॉस ब्लैक ट्रिम है।

BYD ने इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स भी दिए हैं। स्लोपिंग रूफ इसे कूपे जैसा लुक देती है और यह टेलगेट से अटैच होती है। रियर में आपको कनेक्टिंग LED लाइट्स के साथ रिवाइज्ड टेल लैंप्स दिखाई देंगे। फ्रंट बम्पर की तरह ही, यहां भी नया बम्पर देखा जा सकता है। BYD सील EV की लंबाई 4995 मिमी, चौड़ाई 1910 मिमी और ऊंचाई 1495 मिमी है। इसका वीलबेस 2900 मिमी है।

बेहद प्रीमियम है कार का इंटीरियर BYD सील एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक वीइकल है और इसके इंटीरियर को इसी टैग को सही ठहराने के लिए डिजाइन किया गया है। आने वाली सेडान में दो स्पोक वाला स्टीयरिंग वील है, जिसमें कई सारे फंक्शन्स के लिए कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कार में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो सभी जरूरी इन्फर्मेशन डिस्प्ले करता है। इसमें आपको एक बड़े साइज का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। कार में यूज की गई सीट अपहोल्स्ट्री काफी प्रीमियम है। इसमें सीट वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ कई शानदार फीचर दिए गए हैं।

कार में बड़ा इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंपनी एयबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और एबीएस के साथ कई सारे सेफ्टी फीचर दे रही है। BYD सील में अपडेटेड बैटरी मिलने की भी उम्मीद है। मौजूदा वर्जन में दी जा रही 61 kWh की बैटरी को नई 69.07 kWh की बैटरी से रिप्लेस किए जाने की संभावना है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 705 किलोमीटर है।