लोहालाट कार बनाने वाली इस कंपनी ने पेश की नई दमदार SUV, हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगा शानदार माइलेज
नई जेनरेशन की फॉक्सवैगन T-Roc (Volkswagen T-Roc) से पर्दा उठ गया है। इसमें दमदार हाइब्रिड इंजन मिलता है। इस कार का लुक काफी शानदार है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी सबसे लोकप्रिय SUV नई जेनरेशन टी-रॉक (T-Roc) को पेश कर दिया है। यह दूसरी जेनरेशन का मॉडल है और लॉन्च के साथ ही चर्चा में आ गया है। दुनिया भर में पहले ही इसकी 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। ऐसे में नए वर्जन से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इसके डिजाइन की बात करें तो ये पहले से ही ज्यादा स्पोर्टी और डायनमिक लगती है। नई T-Roc अब और भी शार्प और प्रीमियम दिखती है। यह SUV अब 12 सेंटीमीटर लंबी हो गई है, जिससे रोड पर इसका प्रेजेंस और केबिन स्पेस दोनों बढ़ गए हैं। पीछे की तरफ कूपे-स्टाइल डिजाइन दिया गया है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है।
इसके फ्रंट में स्टैंडर्ड LED हेडलैंप्स मिलते हैं और चाहें तो ग्राहक IQ.LIGHT मैट्रिक्स यूनिट्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। सामने और पीछे दोनों तरफ इल्युमिनेटेड VW लोगो और फुल-विड्थ LED बार SUV को और मॉडर्न बनाते हैं।
इंटीरियर और फीचर्स
इसमें एकदम प्रीमियम लाउंज जैसा अहसास मिलता है। इसके कैबिन को हाई-टेक और लक्जरी टच दिया गया है। इसके साथ ही फैब्रिक-रैप्ड डैशबोर्ड और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ प्रीमियम फील मिलता है। इसके सेंटर में 13-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगा है।
इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रैवल असिस्ट (ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) शामिल हैं। इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल और हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है।
इंजन ऑप्शन– अब सिर्फ हाइब्रिड
यह न्यू T-Roc फुली हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें दो 1.5-लीटर eTSI माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसमें 2.0-लीटर eTSI हाइब्रिड (AWD के साथ) इंजन मिलता है। इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड T-Roc R वर्जन मिलता है।
लॉन्च टाइमलाइन
जर्मनी में प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी डिलीवरी नवंबर 2025 से शुरू होगी। ग्लोबल लॉन्च लेट 2025 या शुरुआती 2026 में तय है।
क्यों खास है नई फॉक्सवैगन T-Roc?
नई फॉक्सवैगन T-Roc पहले से बड़ी और ज्यादा स्टाइलिश हैं। इसमें फुली हाइब्रिड इंजन लाइनअप मिलता है। इसमें हाई-टेक फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर मिलते हैं। VW का नया सिग्नेचर डिजाइन और LED इल्युमिनेशन मिलता है। नई जेनरेशन T-Roc से साफ है कि फॉक्सवैगन SUV (Volkswagen SUV) मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।
