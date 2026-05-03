टोयोटा फॉर्च्यूनर को टेंशन देने आ रही इस कंपनी की यह बड़ी SUV, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस

मार्केट में रगेड और ऑफ-रोड एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए निसान नेक्स्ट जेनरेशन टेरानो की इंडियन मार्केट में एंट्री कराने की सोच रही है। चीन के ऑटो शो में कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। यह प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने के लिए निसान की नेक्स्ट जेनरेशन Terrano जल्द भारत में एंट्री कर सकती है। यह जानकारी ऑटोकार इंडिया ने दी है। कंपनी ने इसे पिछले महीने चीन में हुए एक ऑटो शो में शोकेस किया था। यह बॉडी-ऑन-फ्रेम D सेगमेंट एसयूवी है। पिछली जेनरेशन टेरानो को भारत में साल 2013 से 2020 के बीच सेल किया गया था। इस एसयूवी का तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। मार्केट में रगेड और ऑफ-रोड एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए निसान नेक्स्ट जेनरेशन टेरानो की मार्केट में एंट्री कराने की सोच रही है। चीन के ऑटो शो में कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। यह प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। कंपनी इसके प्रोडक्शन वर्जन को इसी इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन के साथ इंडियन मार्केट में भी लाने के बारे में सोच रही है।

मिल सकता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड 4 सिलिंडर इंजन इसमें कंपनी 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड 4 सिलिंडर इंजन ऑफर कर सकती है, जो पर्मानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के साथ मिलकर काम करेगा। पेट्रोल इंजन 105 किलोवाट (141 हॉर्सपावर) की ताकत और 220 एनएम का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। जबकि, इसके इलेक्ट्रिक मोटर को 156 किलोवाट (209 हॉर्सपावर) पावर और 350 एनएम का टॉर्क ऑफर करने के लिए ट्यून किया जा सकता है। यह सेटअप टोटल 320 किलोवाट (429 हॉर्सपावर) पावर और 800 एनएम का टोटल टॉर्क जेनरेट कर सकता है।

निसान 92 किलोवाट (123 हॉर्सपावर) ताकत और 100 एनएम का टॉर्क पैदा करने वाली दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज जनरेटर के तौर पर कर सकता है, जो ड्राइविंग कंडीशन के आधार या ट्रैक्शन पर बैटरी पैक को रिचार्ज करती है या डायरेक्ट प्रोपल्शन मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई करती है।

2027 में शुरू हो सकता है प्रोडक्शन ट्रैक्शन बैटरी पैक में NMC सेल हो सकते हैं और इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी 33 kWh होगी, जो NEDC के अनुसार EV मोड में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए काफी है। इसमें DC चार्जिंग ऑफर की जा सकती है। इसकी मदद से 30 मिनट में 30% से 80% तक चार् हो जाएगा। नेक्स्ट जेनरेशन टेरानो के प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में वीइकल-टू-वीइकल (V2V) और वीइकल-टू-लोड (V2L) बाइडायरेक्शन चार्जिंग फंक्शन भी होगा, जिसका मैक्सिमम आउटपुट 6 kW होगा। निसान टेरानो प्लग-इन हाइब्रिड का प्रोडक्शन 2027 में शुरू हो सकता है और यह 2028 में भारत में उपलब्ध हो सकती है।

कंपनी के चेन्नई प्लांट में हो सकती है असेंबल निसान इस मॉडल के CKPD किट को इंपोर्ट कर सकता है और कॉम्पेटिटिव प्राइसिंग के लिए उन्हें चेन्नई के रेनॉल्ट प्लांट में असेंबल करवा सकती है। टेरानो पीएचईवी डोंगफेंग (Dongfeng) के साथ मिलकर डिवेलप की गई कई नई निसान कारों में से एक हो सकती है, जो आने वाले सालों में भारत के बाजार में आ सकती हैं। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत के लिए Patrol को लॉन्च करने पर भी विचार कर रही है। इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।