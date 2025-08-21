Next gen KTM 790 Adventure Spied Testing in Europe KTM ने अपनी दमदार मोटरसाइकिल की टेस्टिंग की शुरू, पहली बार यहां की सड़कों पर दौड़ती दिखी, Auto Hindi News - Hindustan
KTM 790 एडवेंचर को 790 प्लेटफॉर्म को इंजन में गर्म होने और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि KTM इस जनरेशनल अपडेट के साथ इन छोटी-मोटी समस्याओं को दूर कर देगी।

Narendra Jijhontiya Thu, 21 Aug 2025
नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 एडवेंचर को पहली बार यूरोप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके अधूरे बॉडी पैनल और साधारण दिखने वाले रियर सबफ्रेम को देखते हुए यह मोटरसाइकिल एक शुरुआती प्रोटोटाइप जैसी दिखती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की KTM 790 एडवेंचर के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में बड़े बदलाव होने की संभावना है। टेस्ट म्यूल के इंजन में अलग क्रैंककेस और ओवरहेड वाल्व कवर हैं, जो इसके अंदरूनी हिस्सों में मामूली बदलावों की ओर इशारा करते हैं।

KTM 790 एडवेंचर को 790 प्लेटफॉर्म को इंजन में गर्म होने और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि KTM इस जनरेशनल अपडेट के साथ इन छोटी-मोटी समस्याओं को दूर कर देगी। हालांकि इसकी स्टाइलिंग के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन नई 790 एडवेंचर में KTM 450 रैली बाइक से प्रेरित एक नया स्टाइल होने की संभावना है।

टेस्ट म्यूल को KTM 390 एडवेंचर के फ्रंट एंड और रियर पैनल के साथ देखा गया है। बाकी बॉडीवर्क अस्थायी लग रहा है और मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन के करीब आने पर इसमें बदलाव होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि बाइक में सिंगल फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जिससे इसके छोटी बाइक होने पर संदेह पैदा होता है। 800cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन में पैरेलल-ट्विन लेआउट जारी रहेगा। हालांकि, उम्मीद कर सकते हैं कि आउटपुट और पावर डिलीवरी में मामूली सुधार होगा।

बाइक में एक नया एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसमें इंजन के ठीक नीचे एक एक्सपेंशन चैंबर है। यहां तक कि बनाना स्विंगआर्म भी नया है और इसे अलग कैट-कॉन के अनुकूल डिजाइन किया गया है। प्रोटोटाइप 21/18-इंच के वायर-स्पोक व्हील्स पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शुरुआती प्रोटोटाइप होने के कारण, नई जनरेशन की 790 एडवेंचर को बाजार में लॉन्च होने में अभी कुछ समय लगेगा। KTM की आर्थिक उथल-पुथल को देखते हुए उम्मीद है कि ये 2027 में लॉन्च होगी।

