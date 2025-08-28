नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद, भारत में लॉन्च की तैयारी; अभी लेने में मत करना जल्दबाजी!

टेस्टिंग के दौरान इसकी ज्यादातर डिटेल छिपी हुईं नजर आईं, लेकिन अनुपात और तीखे रुख से पता चलता है कि किआ सेल्टोस को अपनी नई ग्लोबल डिजाइन लेंग्वेज के साथ जोड़ रही है। बोनट ज्यादा सपाट है, ग्रिल चौड़ी दिखती है, और हेडलैम्प्स ज्यादा वर्टिकल दिखते हैं।

2019 में अपनी लॉन्च के बाद से किआ सेल्टोस की डिमांड लगातार बनी हुई है। साथ ही, इसने भारतीय बाजार में किआ को मजबूत बनाया है। अब, एक नई पीढ़ी का मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसके प्रोटोटाइप फिर से स्थानीय सड़कों पर देखे गए हैं। परीक्षण कारों में सेल्टोस जैसा आकार तो दिखता है, लेकिन आकार में बड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह एसयूवी लगभग 100mm लंबी हो सकती है, जिससे केबिन और बूट स्पेस में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि पछले कुछ महीने से सेल्टोस पर सोनेट और कैरेंस की बिक्री भारी रही है।

इंटीरियर का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स आने वाले मॉडल के लिए ज़्यादा डिजिटल सेटअप का सुझाव देती हैं। ट्रिपल-स्क्रीन व्यवस्था, ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन की उम्मीद है, जो किआ की नई EV में पहले ही देखी जा चुकी है। वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसी कम्फर्ट-ओरिएंटेड सुविधाएं बरकरार रहने की संभावना है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी हाई ट्रिम्स में स्टैंडर्ड बन सकती हैं, जो इस सेगमेंट में सेफ्टी टेक्नोलॉजी की ओर धीमे लेकिन स्थिर कदम को दर्शाती हैं।