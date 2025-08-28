Next gen Kia Seltos spied in India, launch expected soon with updates नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद, भारत में लॉन्च की तैयारी; अभी लेने में मत करना जल्दबाजी!, Auto Hindi News - Hindustan
नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद, भारत में लॉन्च की तैयारी; अभी लेने में मत करना जल्दबाजी!

टेस्टिंग के दौरान इसकी ज्यादातर डिटेल छिपी हुईं नजर आईं, लेकिन अनुपात और तीखे रुख से पता चलता है कि किआ सेल्टोस को अपनी नई ग्लोबल डिजाइन लेंग्वेज के साथ जोड़ रही है। बोनट ज्यादा सपाट है, ग्रिल चौड़ी दिखती है, और हेडलैम्प्स ज्यादा वर्टिकल दिखते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 10:22 AM
नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद, भारत में लॉन्च की तैयारी; अभी लेने में मत करना जल्दबाजी!
2019 में अपनी लॉन्च के बाद से किआ सेल्टोस की डिमांड लगातार बनी हुई है। साथ ही, इसने भारतीय बाजार में किआ को मजबूत बनाया है। अब, एक नई पीढ़ी का मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसके प्रोटोटाइप फिर से स्थानीय सड़कों पर देखे गए हैं। परीक्षण कारों में सेल्टोस जैसा आकार तो दिखता है, लेकिन आकार में बड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह एसयूवी लगभग 100mm लंबी हो सकती है, जिससे केबिन और बूट स्पेस में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि पछले कुछ महीने से सेल्टोस पर सोनेट और कैरेंस की बिक्री भारी रही है।

हाालंकि, टेस्टिंग के दौरान इसकी ज्यादातर डिटेल छिपी हुईं नजर आईं, लेकिन अनुपात और तीखे रुख से पता चलता है कि किआ सेल्टोस को अपनी नई ग्लोबल डिजाइन लेंग्वेज के साथ जोड़ रही है। बोनट ज्यादा सपाट है, ग्रिल चौड़ी दिखती है, और हेडलैम्प्स ज्यादा वर्टिकल दिखते हैं। पीछे की तरफ, लाइट बार से जुड़े पतले लैंप बड़े किआ मॉडल्स की स्टाइलिंग की याद दिलाते हैं। ये कोई बड़े बदलाव नहीं हैं, बल्कि ऐसे बदलाव हैं जो सेल्टोस को उसके ग्लोबल समकक्षों के करीब लाते हैं।

ये भी पढ़ें:मेक-इन-इंडिया मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर?

इंटीरियर का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स आने वाले मॉडल के लिए ज़्यादा डिजिटल सेटअप का सुझाव देती हैं। ट्रिपल-स्क्रीन व्यवस्था, ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन की उम्मीद है, जो किआ की नई EV में पहले ही देखी जा चुकी है। वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसी कम्फर्ट-ओरिएंटेड सुविधाएं बरकरार रहने की संभावना है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी हाई ट्रिम्स में स्टैंडर्ड बन सकती हैं, जो इस सेगमेंट में सेफ्टी टेक्नोलॉजी की ओर धीमे लेकिन स्थिर कदम को दर्शाती हैं।

ये भी पढ़ें:गडकरी का कंपनियों से आग्रह... फोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समनाता

किआ नई सेल्टोस के लिए पेट्रोल और डीजल इंजनों की अपनी मौजूदा सीरीज को छोड़ने की संभावना नहीं है। नया एक हाइब्रिड वर्जन हो सकता है। हालांकि, इसकी डिटेल अभी गुप्त हैं, हाइब्रिड किआ को उस बाजार में व्यापक अपील दे सकता है जो अभी भी आईसीई और ईवी के बीच अपना रास्ता तलाश रहा है। नई पीढ़ी की सेल्टोस के 2025 में ग्लोबल स्तर पर डेब्यू करने की उम्मीद है। उसके बाद 2026 में भारत में आएगी। किआ के लिए, सेल्टोस को अपडेट करना महत्वपूर्ण है, यह भारत के भीड़-भाड़ वाले SUV सेगमेंट में ब्रांड का मुख्य आधार बना हुआ है।

