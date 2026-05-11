हुंडई की न्यू SUV का इंटीरियर हुआ लीक, 17-इंच स्क्रीन की दिखी झलक; बैटरी से भी 100Km एक्स्ट्रा दौड़ेगी

नेक्स्ट जनरेशन की हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई ग्रैन्जेर फ्लैगशिप सेडान के कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन हालिया स्पाई फोटोज की सबसे खास बात 17-इंच की प्लीओस सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मिलना है।

हुंडई अपने पोर्टफोलियो में शामिल टक्सन (Tucson) SUV का नया मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी इसका नेक्सन जनरेशन वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ब्रांड के लिए दुनियाभर में सफल रही है और इसे मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि यही गाड़ी भारत में भी लॉन्च होगी। नेक्स्ट जनरेशन की टक्सन के टेस्ट मॉडल विदेशों में देखे गए हैं। इन्होंने कई लोगों का ध्यान भी खींचा है। हाल की स्पाई फोटोज में पिछली फोटोज के मुकाबले इसके इंटीरियर की ज्यादा झलक मिली है, जिससे हमें हुंडई मोटर इंडिया की इस अपकमिंग फ्लैगशिप SUV के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती है।

नई हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक अपने ग्लोबल डेब्यू से पहले, नेक्स्ट जनरेशन की हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई ग्रैन्जेर फ्लैगशिप सेडान के कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन हालिया स्पाई फोटोज की सबसे खास बात 17-इंच की प्लीओस सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मिलना है। यह एक बड़ी और अलग से लगी हुई यूनिट है जो डैशबोर्ड के बाकी हिस्सों से सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह एंड्रॉयड पर बेस्ड सिस्टम है जिसका इंटरफेस स्मार्टफोन जैसा है, ताकि इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

इसके अलावा, इसमें ChatGPT जैसा एक AI असिस्टेंट भी है जिसे हुंडई ने Gleo नाम दिया है। ग्रैन्जेर की तरह, इसमें भी 9.9-इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन मिल सकती है। ऐसा लगता है कि नया स्टीयरिंग व्हील इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ड्राइवर की साइड की नजर में रुकावट ना डाले। स्टीयरिंग पर हुंडई का 'क्वाड डॉट' लोगो लगा है और ऐसा लगता है कि इसमें ऑडियो और क्लस्टर कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर लगा है और ऐसा लगता है कि इसमें ड्राइवर पर नजर रखने वाला कैमरा भी शामिल है।

स्क्रीन के नीचे कुछ फिजिकल कंट्रोल भी देख सकते हैं, जो शायद क्लाइमेट कंट्रोल, वॉल्यूम डायल और दूसरे कामों के लिए हो सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि डैशबोर्ड और डोर की ट्रिम्स पर 'सॉफ्ट टच' मटीरियल का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। सीटों में 'रिब्ड डिजाइन' के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है। हम को-ड्राइवर सीट पर कुछ बटन देख सकते हैं, जो शायद इलेक्ट्रिक बॉस मोड के लिए हों।