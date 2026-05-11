हुंडई की न्यू SUV का इंटीरियर हुआ लीक, 17-इंच स्क्रीन की दिखी झलक; बैटरी से भी 100Km एक्स्ट्रा दौड़ेगी
नेक्स्ट जनरेशन की हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई ग्रैन्जेर फ्लैगशिप सेडान के कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन हालिया स्पाई फोटोज की सबसे खास बात 17-इंच की प्लीओस सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मिलना है।
हुंडई अपने पोर्टफोलियो में शामिल टक्सन (Tucson) SUV का नया मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी इसका नेक्सन जनरेशन वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ब्रांड के लिए दुनियाभर में सफल रही है और इसे मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि यही गाड़ी भारत में भी लॉन्च होगी। नेक्स्ट जनरेशन की टक्सन के टेस्ट मॉडल विदेशों में देखे गए हैं। इन्होंने कई लोगों का ध्यान भी खींचा है। हाल की स्पाई फोटोज में पिछली फोटोज के मुकाबले इसके इंटीरियर की ज्यादा झलक मिली है, जिससे हमें हुंडई मोटर इंडिया की इस अपकमिंग फ्लैगशिप SUV के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती है।
नई हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक
अपने ग्लोबल डेब्यू से पहले, नेक्स्ट जनरेशन की हुंडई टक्सन का इंटीरियर लीक हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई ग्रैन्जेर फ्लैगशिप सेडान के कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन हालिया स्पाई फोटोज की सबसे खास बात 17-इंच की प्लीओस सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मिलना है। यह एक बड़ी और अलग से लगी हुई यूनिट है जो डैशबोर्ड के बाकी हिस्सों से सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह एंड्रॉयड पर बेस्ड सिस्टम है जिसका इंटरफेस स्मार्टफोन जैसा है, ताकि इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।
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इसके अलावा, इसमें ChatGPT जैसा एक AI असिस्टेंट भी है जिसे हुंडई ने Gleo नाम दिया है। ग्रैन्जेर की तरह, इसमें भी 9.9-इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन मिल सकती है। ऐसा लगता है कि नया स्टीयरिंग व्हील इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ड्राइवर की साइड की नजर में रुकावट ना डाले। स्टीयरिंग पर हुंडई का 'क्वाड डॉट' लोगो लगा है और ऐसा लगता है कि इसमें ऑडियो और क्लस्टर कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर लगा है और ऐसा लगता है कि इसमें ड्राइवर पर नजर रखने वाला कैमरा भी शामिल है।
स्क्रीन के नीचे कुछ फिजिकल कंट्रोल भी देख सकते हैं, जो शायद क्लाइमेट कंट्रोल, वॉल्यूम डायल और दूसरे कामों के लिए हो सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि डैशबोर्ड और डोर की ट्रिम्स पर 'सॉफ्ट टच' मटीरियल का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। सीटों में 'रिब्ड डिजाइन' के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है। हम को-ड्राइवर सीट पर कुछ बटन देख सकते हैं, जो शायद इलेक्ट्रिक बॉस मोड के लिए हों।
नेक्स्ट जनरेशन की हुंडई टक्शन का बाहरी डिजाइन पिछली स्पाई फोटोज में देखा जा चुका है और इस गाड़ी के कुछ रेंडर भी सामने आए हैं। उम्मीद है कि इसे 'Art of Steel' की सोच पर बेस्ड एक साफ-सुथरा डिजाइन मिलेगा। इसका डिजाइन अब ज्यादा मजबूत और दमदार हो गया है, जो शायद संभावित ग्राहकों को पसंद आएगा। कंपनी ने इसे इंटरनली तौर पर NX5 कोडनेम दिया है। अपकमिंग हुंडई टक्सन में नेक्स्ट जेन TMED II हाईब्रिड आर्किटेक्चर PHEV (प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल) पावरट्रेन होने की उम्मीद है, जो एक बार चार्ज करने पर 100Km तक दौड़ेगी। इसमें लेवल 2.5 ADAS सूट भी होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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