बलेनो के 'ग्राहकों को खींचने' आ रही हुंडई के नई कार! 12.3-इंच का डिस्प्ले दिया; टीजर से फीचर्स हुए लीक

हुंडई भारतीय बाजार में जल्द ही अपनी न्यू जेन i20 प्रीमियम हैचबैक लॉन्च करने वाली है। कंपनी लगातर इसके टीजर जारी कर रही है। टीजर से ये साफ है कि अंदर से काफी लग्जरी होगी। वहीं, मारुति बलेनो के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकती है।

हुंडई अपनी कारों की सेल्स में इजाफा करने के लिए लगातार पोर्टफोलियो को अपडेट करती रहती है। अब कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 को अपडेट करने वाली है। दरअसल, कंपनी लगातार इसका टीजर जारी कर रही है। नेक्स्ट जेन i20 के एक नए टीजर से इस बात का पता चला है कि हैचबैक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने वाला 12.3-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। इसमें हुंडई ब्लूलिंक, वायरलेस फोन मिररिंग और रिवर्स कैमरे के लिए डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे।

कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम टच सेंसटिव कंट्रोल के साथ काम करेगा। ये सभी अपग्रेड हैं जो नई जेन की हुंडई वेन्यू के साथ-साथ नई हुंडई वरना में भी देखने को मिलते हैं। यह संकेत देता है कि भारतीय बाजार की तरह ब्राजीलियाई बाजार में भी वही अपग्रेड मिलने की उम्मीद है जो SUV और सेडान में देखा था। पिछले टीजर से यह भी पता चला था कि कार को हेडलैंप और LED DRLs के नए डिजाइन के साथ पूरी तरह से नया चेहरा मिलेगा।

ब्राजीलियाई बाजार में कार फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलेगी। जबकि भारत जैसे बाजारों में N-लाइन वैरिएंट के लिए 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल जारी रहने की उम्मीद है। ये इंजन 120PS की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन i20 N Line को आम प्रीमियम हैचबैक के मुकाबले परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त बूस्ट देता है। वहीं, सस्पेंशन और स्टीयरिंग सेटअप को भी अलग तरह से ट्यून किया गया है, ताकि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ज्यादा स्पोर्ट हो जाता है।

पिछले कुछ समय से i20 रेंज को अपडेट किया जाना बाकी है। यह नई जेन उस दिशा में एक बड़ा कदम लगती है। इस कार के 2027 की शुरुआत में भारत आने की उम्मीद है। यह मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसी कारों के लिए हुंडई की चुनौती को फिर से मजबूत करेगी।