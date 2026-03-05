एक बार फिर कैमरे में कैद हुई ये कार, पहली बार इंटीरियर का हुआ खुलासा; अब ज्यादा लग्जरी हो जाएगी

Mar 05, 2026 04:15 pm IST

हुंडई इंडिया के पोर्टफोलियो में i20 लग्जरी हैचबैक है। कंपनी ने कई मौके पर इसे अपडेट भी किया है। इसका मौजूदा मॉडल काफी स्पोर्टी लुक के साथ आता है। हालांकि, अब कंपनी इसे एक बार फिर अपडेट करने वाली है। दरअसल, कंपनी न्यू जनरेशन की i20 पर काम कर रही है जिसे पहले भी कुछ मौकों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। पहले की स्पाई तस्वीरों में इसके एक्सटीरियर की झलक मिली है। अब जो नए फोटोज सामने आए हैं उसमें इसके इंटीरियर की झलक देखने को मिली है। नए फोटोज स्कैंडिनेविया से आई हैं, जहां टेस्ट म्यूल अभी बर्फीले मौसम में ठंडे मौसम में टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है।

नेक्स्ट-जेन हुंडई i20 का इंटीरियर

नेक्स्ट-जेन हुंडई i20 के जो नए फोटोज सामने आए हैं इसमें इसका इंटीरियर सेकंड-जनरेशन वेन्यू जैसा है जिसे भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी बात डैशबोर्ड पर एक नई कर्व्ड ट्विन स्क्रीन है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। दूसरा बड़ा बदलाव एक नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन है जिसमें मोर्स कोड में नया 'H' लेटर है जैसा कि हाल ही में हुंडई के लॉन्च में देखा गया है।

कार में सेंटर कंसोल का लेआउट भी बदला गया है। अब इसमें रीडिजाइन किए गए डोर कम्पार्टमेंट और नई फ्रंट सीटें भी देखने को मिल रही हैं जो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में लिपटी हुई हैं। इसमें मोटे साइड बोल्स्टर और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। फीचर्स की बात करें तो, नई जनरेशन की i20 में वेन्यू की तरह 360-डिग्री कैमरा और ADAS फंक्शनैलिटी मिल सकती है।

नेक्स्ट-जेन हुंडई i20 का एक्सटीरियर

न्यू जेन i20 के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके भारी कैमोफ्लाज वाले टेस्ट म्यूल में डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) के साथ LED हेडलैंप और रीडिजाइन की गई ग्रिल के संकेत मिलते हैं। एलॉय व्हील्स में नया डुअल-टोन, स्टार-पैटर्न डिजाइन है। पीछे की तरफ, कार में शार्प रेक्ड विंडस्क्रीन, LED टेललैंप और एक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है।